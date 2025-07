Ráengedték a mesterséges intelligenciát a 9/11-es videóra, megdöbbentő eredmény született

Hihetetlen: közel 24 év telt el a XXI. század egyik legnagyobb terrortámadása óta, amely nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot megrázta. 2001. szeptember 11-én négy utasszállító repülőgépet térített el az al-Kaida, majd New Yorkban a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, a virginiai Pentagonba, illetve Pennsylvania államban egy mezőbe vezették azokat.

New Yorks sosem felejti 9/11-et Fotó: Pexels

Az ikertornyok lerombolása New York legismertebb felhőkarcolóit pusztította el, míg a pennsylvaniai becsapódás valószínűleg a Fehér Ház vagy a Capitolium ellen irányuló támadás volt, amelyet az utasok hősiessége akadályozott meg. Mivel az esemény a digitális korszak hajnalán történt, azóta is időről időre új felvételek kerülnek elő, amelyek különböző nézőpontokból mutatják be az aznapi történéseket. A támadásban 2977 ember vesztette életét, és becslések szerint további 6000–25 000 fő sérült meg a következmények során. De még közel negyed évszázaddal később is megrendíti az embereket, amikor a 9/11-es eseményekről készült videók újra felbukkannak a közösségi médiában.

Ezúttal nem új felvételről van szó, hanem egy mesterséges intelligenciával feljavított és 60 képkocka/másodperces sebességre optimalizált videóról. A Redditen és a YouTube-on megosztott megrázó videó emlékeztette a nézőket arra, milyen sorsfordító pillanat volt ez a történelemben. A felvételen jól látható, ahogy az American Airlines 11-es járata becsapódik az első toronyba, miközben sűrű füst gomolyog a felhőkarcolóból – olvasható a LadBible weboldalán.

Az utca emberei felfelé néznek, ahogy a gép áthúz a fejük felett – először mit sem sejtve –, majd döbbenten nézik a tornyot, miközben a becsapódás robaja pár másodperces késéssel visszhangzik New York felett.

Az eredeti felvétel:

A MI által feljavítot felvétel: