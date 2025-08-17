RETRO RÁDIÓ

Csupán napi 1 óra kell hozzá: elárulta titkát a világ egyik leggazdagabb embere

Érdemes követni a tanácsát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 11:00
Jeff Bezos reggeli rutin milliárdos

Jeff Bezos a világ egyik leggazdagabb embere. Az Amazon mögött álló férfi vagyonát 238 milliárd dollárra becsülik. Az amerikai üzletember nemrégiben házasodott meg. A luxus ünnepség több napig tartott és világsztárokat látott vendégül.

Jeff Bezos / Fotó: AFP

A milliárdos nagyon elfoglalt üzletember, férj és apa, ezért számára nehéz néhány szabad percet találni, amikor csak magára tud figyelni. Bezos most megosztja a titkát, hogy tud pár nyugodt pillanatot csempészni a kaotikus életébe.

Sokan egy csésze kávéval kezdik a reggelt, ilyenkor nyugodtan szürcsölgetve hangolódnak rá a napra. Bezos azonban egyedi megoldást talált a reggeli nyugalom elérésére. Az "1 órás szabály" kimondja, hogy a reggel első órájában csak nyugodt és ellazító cselekedeteket szabad végrehajtani.

Ilyenkor egy kávé mellett a milliárdos olvasással tölti az időt. A telefonját elkerüli, papír alapú könyveket olvas. A kutatások megerősítik, hogy a felébredést követő órában ajánlott a digitális eszközök elkerülése.

Az agyunk a nap első órájában még éber és alakítható. Ilyenkor nem érdemes a telefonunkon lógni, mert az elősegítheti a döntési nehézség kialakulását, csökkenti a produktivitást és megnehezítheti a hosszútávú emlékek kialakulását - írja a LadBible.

 

