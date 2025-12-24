Nagyon megerőlteti a tested a karácsonyi vacsora! Ezt tedd, hogy ne hízz el tőle!
Az orvos levezette, milyen hatással van a nagy karácsonyi vacsora a szervezetre.
A Brit Dietetikusok Szövetségének becslése szerint az emberek csak karácsony napján körülbelül 6000 kalóriát fogyaszthatnak el, ennek nagy részét a karácsonyi vacsora teszi ki. Egy orvos ezért figyelmeztet, sok bajt okozhat a túlevés.
A karácsonyi vacsora következményekkel járhat
Egy átlagos felnőtt napi energiaszükséglete körülbelül 6000 kalória, ennek egyetlen étkezés során történő bevitele komoly terhelést jelenthet a szervezet számára.
Signe Svanfeldt, a Lifesum vezető táplálkozási szakértője szerint a karácsonyi vacsoraválasztás meghatározhatja, hogy az ételt energiaként használjuk-e fel , vagy zsírként raktározzuk el. Az orvos azt is elmagyarázta, mi történik a testeddel óráról órára, miután elfogyasztottad a finomságokat.
Az első órában már felvesszük a legtöbb tápanyagot az ételből. A szánkban lévő enzimek már azelőtt elkezdik lebontani a karácsonyi vacsora egyes részeit, hogy az elérné a gyomrunkat. Amikor eléri a gyomrot, a zsírok, fehérjék és szénhidrátok nagy része kisebb molekulákra bomlik, amelyek a vékonybélbe kerülnek, ahol a szervezetünk felszívja a tápanyagokat.
A második órában az elfogyasztott ételből származó tápanyagok a véráramon keresztül a szervezetben lévő megfelelő helyekre jutnak. Ilyenkor megemelkedik a vércukorszintünk.
A karácsonyi vacsorát most feldolgozzuk, és/vagy energiává válik a testünk sejtjei számára, vagy zsírként elraktározzuk
A harmadik órában az elfogyasztott ételek tovább utaznak a vastagbélbe. Az étkezés utáni negyedik órától körülbelül tizenkettedik óráig készen áll a szervezetből való távozásra.
Ahhoz, hogy a vacsora ne alakuljon azonnal zsírrá, fontos nem hagyni, hogy a fáradtság eluralkodjon rajtunk, és étkezés után érdemes egy kis mozgással segíteni az emésztést - írja a The Sun.
