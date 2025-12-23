„Semmink sem volt” – szívrepesve várja karácsonykor a szeretteit a magyar olimpiai bajnok
A Japánban élő, de az ünnepekre hazatérő lányával, vejével és az unokájával tölti az ünnepeket az olimpiai bajnok tornásznőnk. A 90 éves Kertész Alice sokféle karácsonyt megélt már, és mindennél többet jelent neki a szeretet.
Férje, dr. Zalka András 2023. január 21-én bekövetkezett halála óta magányosan él Kertész Alice. Ezért karácsony előtt mindig szívrepesve várja haza Japánból a szeretteit az 1956-os olimpián győztes kéziszer-válogatottunk utolsó életben lévő tagja. A forradalmat követő karácsonyt soha nem felejti el.
Mivel a forradalom és szabadságharc után a melbourne-i olimpián egyedül én nem kaptam hírt a Budapesten élő szüleimről, ezért arra készültem, hogy nem megyek haza, és az olasz vagy a brazil válogatott edzőjeként dolgozom tovább. Végül értesítettek, hogy drága szüleim egészségesek, ezért Rómából hazatértem. Semmink sem volt, de mindennél többet jelentett az egymás iránt érzett szeretetünk
– emlékezett Alice, aki idén is unokájával, Bendegúzzal együtt díszíti fel a karácsonyfát, amit Szentendrén vásárol meg.
– Gondosan válogatok, nem a fajtája és a mérete a lényeges, hanem a csodálatos illata. Bendegúz angol, japán és magyar nyelven kommunikál, órákon át képes vagyok hallgatni az élményeit. Sportol, kifejezetten ügyesen síel.
Kertész Alice elvesztette a régi társait
Kertész Alice azt is elárulta, hogy időnként összejártak nosztalgiázni a régi pályatársakkal, de sajnos már nem tehetik meg...
Néhai versenyzőtársaim közül Korondi Margittal ápoltam igazán közeli, meghitt barátságot. Ha tehettük, egymást ajándékoztuk meg, ilyenkor se vége, se hossza nem volt a kacagtató, olykor könnyeket fakasztó történetek felidézésének. Sajnos már valamennyi melbourne-i bajnoktársnőm elhunyt, én annak örülök, hogy egészségben tölthetem 2025 szent ünnepét
– zárta a bajnoknő, aki 2011-ben megkapta A Köztársaság Elnökének Érdemérmét.
