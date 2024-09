Immár tíz éve nincs velünk a 75-szörös válogatott labdarúgó, így emlékezünk meg Csikárra

Tíz éve, 2014. szeptember 10-én halt meg Sándor Károly, a mindenki által csak Csikar néven ismert 75-szörös válogatott labdarúgó.

Fotó: unsplash

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja:

1928. november 26-án született Szegeden. Szülővárosában, a Móravárosi Kinizsiben kezdett futballozni 1945-ben, majd két évvel később az MTK-ba igazolt. A klubhoz egész pályafutása alatt hű maradt, akkor is nemet mondott, amikor a hatvanas évek elején a csúcson lévő Real Madrid vetett rá szemet. A kék-fehérekkel összesen 379 mérkőzést játszott - ez ma is klubrekordnak számít -, és az MTK történetében a második legtöbb gólt is ő szerezte, szám szerint 182-t. A csapat tagjaként három bajnoki címet (1951, 1953 és 1957/58), 1952-ben Magyar Népköztársasági Kupát, 1955-ben és 1963-ban Közép-Európai Kupát nyert. 1964-ben KEK-döntőt játszott Brüsszelben a Sporting Lisboa ellen, és a 3-3-ra végződött mérkőzés három magyar gólja közül kettőt ő szerzett. Az akkori szabályok szerint a döntőt két nap múlva újra kellett játszani, s akkor a portugálok 1-0-ra nyertek, Csikar ezzel a mérkőzéssel fejezte be játékos-pályafutását.

A válogatottban 1949 és 1964 között 75 alkalommal lépett pályára - az Aranycsapatban 22-szer -, és 27 gólt szerzett úgy, hogy az 1950-es évek elején többnyire tartalék volt Budai László mögött a jobbszélső poszton. Ezért maradt ki a Helsinkiben aranyérmes olimpiai csapatból 1952-ben, egy évvel később nem játszott az Évszázad mérkőzésén, az angolok elleni 6:3-as legendás találkozón sem, s az 1954-es világbajnokságra sem nevezték, bár kiutazott a csapattal.

1957-től a válogatott csapatkapitánya lett, Puskás Ferenctől örökölte meg a karszalagot, a Sándor, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi csatársor legendásnak számított. Részt vett az 1958-as svédországi és az 1962-es chilei világbajnokságon. Utóbbin a válogatott a legjobb nyolc között esett ki, Csehszlovákiától szenvedett 1-0-ás vereséget, s végül ötödik lett. Ő volt az, aki 1962-ben, a chilei világbajnokság előtt rámenősségével békét teremtett a játékosok és a szövetségi kapitány között, 1964-ben szerepelt az Európa-válogatottban is.