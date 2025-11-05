RETRO RÁDIÓ

Erre a 4 csillagjegyre van a legnagyobb hatása a szuperholdnak

Ennek a 4 csillagjegynek nem kegyelmez a csillagok állása. Elsöprő erejű szuperhold érkezik szerdán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 14:30
csillagjegy szuperhold bika

A telihold november 5-én a földelt Bika jegyében jár, amely megidézi a biztonsághoz és az anyagi világhoz fűződő kapcsolatunkat. Ez egy olyan szuperholdat eredményez, amelynek égisze alatt képesek leszünk gyorsabban gyógyulni.

Elsöprő erejű szuperhold érkezik szerdán.
Elsöprő erejű szuperhold érkezik szerdán Fotó: Pexels

„A Bika telihold november 5-én kiemeli a kollektív igényt a kényelemre, biztonságra és erőforrásokra. Ebben a holdfázisban minden csillagjegy érezni fogja az igényt, hogy lelassuljon és élvezze az élet örömeit. Ez a szuperhold mind a 12 csillagjegynek kedvező, de 4 csillagjegy kifejezetten érzi a hatását” – nyilatkozta Chelsea Jackson, asztrológus  a New York Postnak.

 

Erre a 4 csillagjegyre különösen erős hatása van a szuperhold erejének

 

  1. Bika

„A Bika telihold a Te jegyedben jár november 5-én, ezért kényelemre, biztonságra, kényeztetésre vágysz, és az életminőséged is toppon lesz ebben az időszakban” – tette hozzá Jackson.

„Ennek eredményeként érzelmileg sokkal teljesebbnek érzed majd magad, ahogy kibontakozik ez a holdfázis. Amikor a szuperhold eléri a csúcsát, hirtelen rájössz, hogy a biztonságot önmagadban is megtalálod, ahhoz nem kell külső megerősítésre várnod. A mai nap arról a lehetőségről fog szólni, hogy kapcsolódj a belső vágyaiddal.

 

2. Oroszlán

A hosszú távú biztonság és kényelem, amelyet a karrier terén keresel végre megvilágítást nyer a szuperhold idején” – ígéri az asztrológus. Hozzátette, bár a nagymacskák mindig sokat adnak arra, hogy a világ hogyan látja őket, eljött az életükbe egy látványos arculat- és szemléletváltás.

„A mai nap talán arról is szólhat, hogy megvillantod az egyik tehetségedet, amelyet már régóta tökéletesítesz. A türelmed most nagy jutalmat fog érni.”

 

3. Skorpió

„Ebben a szuperholdban a párkapcsolatod kerül fókuszba, amely során az energiák felerősítik az érzéki és megnyugtató törődést, amelyre a kapcsolataidban vágysz” – mondta Jackson.

Ma és az elkövetkező napokban helyezd előtérbe azokat az embereket, akikre biztonságos támaszként tudsz számítani – egy olyan kikötőként, amelybe mindig visszatérhetsz az érzelmileg intenzív időszak alatt.

„Habár óvatosan keresed az intimitást, a Bika telihold november 5-én megvilágítja a kötelékeket, amelyekben érdemes megbíznod, szóval csak engedd bele magad! Engedd meg magadnak a szeretet és a támogatás érzését másoktól, amelyek kényeztetik majd a lelkedet!” – tette hozzá az asztrológus.

 

4. Vízöntő

„A Bika szuperhold megvilágítja a biztonságot és támogatást, amelyet otthonról és a környezetedből, a családodtól kapsz” – mondta Jackson.

Leszögezte, hogy a Vízöntőnek ez egy aktív és társasági időszak volt, de a mai napon a visszavonulásé a hangsúly.

Ahogyan a telihold kiteljesedik, egyre kevésbé érzed majd, hogy kapcsolódni akarsz a külvilággal, amikor túl vagy terhelve. Ez most egy olyan időszak, amikor a családdal, vagy egy olyan közeggel kell időt töltened, amely biztonságos környezetet nyújt számodra.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu