Erre a 4 csillagjegyre van a legnagyobb hatása a szuperholdnak
Ennek a 4 csillagjegynek nem kegyelmez a csillagok állása. Elsöprő erejű szuperhold érkezik szerdán.
A telihold november 5-én a földelt Bika jegyében jár, amely megidézi a biztonsághoz és az anyagi világhoz fűződő kapcsolatunkat. Ez egy olyan szuperholdat eredményez, amelynek égisze alatt képesek leszünk gyorsabban gyógyulni.
„A Bika telihold november 5-én kiemeli a kollektív igényt a kényelemre, biztonságra és erőforrásokra. Ebben a holdfázisban minden csillagjegy érezni fogja az igényt, hogy lelassuljon és élvezze az élet örömeit. Ez a szuperhold mind a 12 csillagjegynek kedvező, de 4 csillagjegy kifejezetten érzi a hatását” – nyilatkozta Chelsea Jackson, asztrológus a New York Postnak.
Erre a 4 csillagjegyre különösen erős hatása van a szuperhold erejének
- Bika
„A Bika telihold a Te jegyedben jár november 5-én, ezért kényelemre, biztonságra, kényeztetésre vágysz, és az életminőséged is toppon lesz ebben az időszakban” – tette hozzá Jackson.
„Ennek eredményeként érzelmileg sokkal teljesebbnek érzed majd magad, ahogy kibontakozik ez a holdfázis. Amikor a szuperhold eléri a csúcsát, hirtelen rájössz, hogy a biztonságot önmagadban is megtalálod, ahhoz nem kell külső megerősítésre várnod. A mai nap arról a lehetőségről fog szólni, hogy kapcsolódj a belső vágyaiddal.”
2. Oroszlán
„A hosszú távú biztonság és kényelem, amelyet a karrier terén keresel végre megvilágítást nyer a szuperhold idején” – ígéri az asztrológus. Hozzátette, bár a nagymacskák mindig sokat adnak arra, hogy a világ hogyan látja őket, eljött az életükbe egy látványos arculat- és szemléletváltás.
„A mai nap talán arról is szólhat, hogy megvillantod az egyik tehetségedet, amelyet már régóta tökéletesítesz. A türelmed most nagy jutalmat fog érni.”
3. Skorpió
„Ebben a szuperholdban a párkapcsolatod kerül fókuszba, amely során az energiák felerősítik az érzéki és megnyugtató törődést, amelyre a kapcsolataidban vágysz” – mondta Jackson.
Ma és az elkövetkező napokban helyezd előtérbe azokat az embereket, akikre biztonságos támaszként tudsz számítani – egy olyan kikötőként, amelybe mindig visszatérhetsz az érzelmileg intenzív időszak alatt.
„Habár óvatosan keresed az intimitást, a Bika telihold november 5-én megvilágítja a kötelékeket, amelyekben érdemes megbíznod, szóval csak engedd bele magad! Engedd meg magadnak a szeretet és a támogatás érzését másoktól, amelyek kényeztetik majd a lelkedet!” – tette hozzá az asztrológus.
4. Vízöntő
„A Bika szuperhold megvilágítja a biztonságot és támogatást, amelyet otthonról és a környezetedből, a családodtól kapsz” – mondta Jackson.
Leszögezte, hogy a Vízöntőnek ez egy aktív és társasági időszak volt, de a mai napon a visszavonulásé a hangsúly.
„Ahogyan a telihold kiteljesedik, egyre kevésbé érzed majd, hogy kapcsolódni akarsz a külvilággal, amikor túl vagy terhelve. Ez most egy olyan időszak, amikor a családdal, vagy egy olyan közeggel kell időt töltened, amely biztonságos környezetet nyújt számodra.”
