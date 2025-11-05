Erre a 4 csillagjegyre van a legnagyobb hatása a szuperholdnak

A telihold november 5-én a földelt Bika jegyében jár, amely megidézi a biztonsághoz és az anyagi világhoz fűződő kapcsolatunkat. Ez egy olyan szuperholdat eredményez, amelynek égisze alatt képesek leszünk gyorsabban gyógyulni.

Elsöprő erejű szuperhold érkezik szerdán Fotó: Pexels

„A Bika telihold november 5-én kiemeli a kollektív igényt a kényelemre, biztonságra és erőforrásokra. Ebben a holdfázisban minden csillagjegy érezni fogja az igényt, hogy lelassuljon és élvezze az élet örömeit. Ez a szuperhold mind a 12 csillagjegynek kedvező, de 4 csillagjegy kifejezetten érzi a hatását” – nyilatkozta Chelsea Jackson, asztrológus a New York Postnak.

Erre a 4 csillagjegyre különösen erős hatása van a szuperhold erejének

Bika

„A Bika telihold a Te jegyedben jár november 5-én, ezért kényelemre, biztonságra, kényeztetésre vágysz, és az életminőséged is toppon lesz ebben az időszakban” – tette hozzá Jackson.

„Ennek eredményeként érzelmileg sokkal teljesebbnek érzed majd magad, ahogy kibontakozik ez a holdfázis. Amikor a szuperhold eléri a csúcsát, hirtelen rájössz, hogy a biztonságot önmagadban is megtalálod, ahhoz nem kell külső megerősítésre várnod. A mai nap arról a lehetőségről fog szólni, hogy kapcsolódj a belső vágyaiddal.”

2. Oroszlán

„A hosszú távú biztonság és kényelem, amelyet a karrier terén keresel végre megvilágítást nyer a szuperhold idején” – ígéri az asztrológus. Hozzátette, bár a nagymacskák mindig sokat adnak arra, hogy a világ hogyan látja őket, eljött az életükbe egy látványos arculat- és szemléletváltás.

„A mai nap talán arról is szólhat, hogy megvillantod az egyik tehetségedet, amelyet már régóta tökéletesítesz. A türelmed most nagy jutalmat fog érni.”

3. Skorpió

„Ebben a szuperholdban a párkapcsolatod kerül fókuszba, amely során az energiák felerősítik az érzéki és megnyugtató törődést, amelyre a kapcsolataidban vágysz” – mondta Jackson.

Ma és az elkövetkező napokban helyezd előtérbe azokat az embereket, akikre biztonságos támaszként tudsz számítani – egy olyan kikötőként, amelybe mindig visszatérhetsz az érzelmileg intenzív időszak alatt.