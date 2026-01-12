Ez a csillagjegy a legkisebb kritikára is azonnal ugrik

Legyünk őszinték: a többség nem szereti a kritikát. Ám akad egy csillagjegy, amelyik szinte allergiás rá. Olyannyira, hogy a negatív visszajelzés hallatán nem magába száll, hanem a másikba – mondhatni: szinte támad, ha kritikát kap.

Egy csillagjegy különösen nehezen viseli a kritikát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Az Oroszlán csillagjegy szülötte kifejezetten nehezen viseli a kritikát

Az asztrológusok tudják, hogy számos csillagjegy szülötte érzékenyebb a többieknél. Van azonban egy, aki még a többieknél is jobban kitűnik azzal, mennyire nem bírja elviselni a kritikát. Őt leginkább a szeretet, és a megbecsülés élteti, így a legkisebb negatív hangvételű megjegyzésre is azonnal ugrik És nem, nem a Rák vagy a Skorpió az, hanem az Oroszlán! Bizony, még ha kéri is a kritikát, jó eséllyel akkor sem képes azt jól fogadni, így akár egy ártatlan megjegyzést is azonnal személyes támadásként él meg!

A magabiztosság csak álca?!

Az Oroszlánok mindig magabiztosnak tűnnek, erős kisugárzással, s gyakran kerülnek vezető szerepbe. Épp ezért meglepő, hogy pont ez a csillagjegy viseli nehezen a negatív kritikát. Az Oroszlánok valójában érzékeny személyek, akik alacsony önértékeléssel rendelkeznek, így minden visszajelzést személyes támadásként élnek meg.

Fontos tehát számukra az elismerés, szükségük van arra, hogy az emberek észrevegyék őket, mi több, már-már csodálják a személyiségüket.

Márpedig, ha egy Oroszlán a párjától kap kritikát, könnyen azt érezheti, hogy a másik nem becsüli meg eléggé. Ilyenkor bezárkózik, megsértődés vagy drámaian reagál. S ez még a jobbik eset! Mert az Oroszlánnál egy erős kritikának akár szakítás is lehet a vége – jegyzi meg a Life.hu internetes portál.