Elszakadt a cérna, Varga Barnabásék edzője a saját csapatának ment neki

A forduló előtt még éllovas AEK Athén meglepetésre csak 2-2-es döntetlent ért el az Atromitosz vendégeként a görög bajnokság 25. fordulójában. Varga Barnabás ugyan egy látványos mozdulattal a kapuba talált, ám a találatát les miatt érvénytelenítették. A mérkőzést követően az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics csalódottan nyilatkozott, és elsősorban csapata védekezését bírálta.

Varga Barnabásék edzője nem hagyta szó nélkül a bekapott gólokat

Marko Nikolics a mérkőzés után rendkívül dühös volt, mivel szerinte megnyerhették volna az összecsapást, ám több tényező is megakadályozta őket ebben.

„Megérdemeltük volna a győzelmet, de a kapufa és az ellenfél kapusa is megállított minket. Sok helyzetet alakítottunk ki, a 93. percben hihetetlen lehetőségünk adódott, két gólt is szerezhettünk volna, mégis két pontot itt hagytunk”

– idézte az Origo az AEK Athén edzőjét.

Nikolics külön kiemelte, hogy csapata túlságosan könnyű gólokat kapott, miközben a helyzetkihasználásuk nem volt az igazi, ezek pedig végül döntőnek bizonyultak.

Két olcsó és buta gólt kaptunk, ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak. Megfizettük ennek az árát, a hozzáállásunk sajnos nagyon naiv volt, és hiányzott a koncentráció is. Védekezésben a bajnokság legjobb csapata vagyunk, de ma ezt nem tudtuk bizonyítani. Szinte egyből gólt kaptunk a második gólunk után. Ez elfogadhatatlan. Néhányan kritikán aluli teljesítményt nyújtottak védekezésben. Elől sok lehetőséget hagytunk ki, és amikor ez történik, az ellenfél megbüntet. A futballban mindig az ilyen részletek döntenek

– mondta a Videoton korábbi edzője, aki szerint a játék képe alapján az AEK közelebb állt a sikerhez.

Az AEK-re sűrű program vár: csütörtökön (18:45) a Celje ellen lép pályára hazai pályán a Konferencia-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, majd vasárnap ismét otthon játszik, amikor a görög bajnokságban a jelenleg 10. helyen álló Kifiszia érkezik Athénba.