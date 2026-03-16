Elszakadt a cérna, Varga Barnabásék edzője a saját csapatának ment neki
Az AEK vezetőedzője szerint csapata túl könnyen kapott gólokat, és a játékosokból teljesen hiányzott a koncentráció. Varga Barnabásék trénere, Marko Nikolics a mérkőzés után keményen kritizálta saját csapatát.
A forduló előtt még éllovas AEK Athén meglepetésre csak 2-2-es döntetlent ért el az Atromitosz vendégeként a görög bajnokság 25. fordulójában. Varga Barnabás ugyan egy látványos mozdulattal a kapuba talált, ám a találatát les miatt érvénytelenítették. A mérkőzést követően az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics csalódottan nyilatkozott, és elsősorban csapata védekezését bírálta.
Marko Nikolics a mérkőzés után rendkívül dühös volt, mivel szerinte megnyerhették volna az összecsapást, ám több tényező is megakadályozta őket ebben.
„Megérdemeltük volna a győzelmet, de a kapufa és az ellenfél kapusa is megállított minket. Sok helyzetet alakítottunk ki, a 93. percben hihetetlen lehetőségünk adódott, két gólt is szerezhettünk volna, mégis két pontot itt hagytunk”
– idézte az Origo az AEK Athén edzőjét.
Nikolics külön kiemelte, hogy csapata túlságosan könnyű gólokat kapott, miközben a helyzetkihasználásuk nem volt az igazi, ezek pedig végül döntőnek bizonyultak.
Két olcsó és buta gólt kaptunk, ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak. Megfizettük ennek az árát, a hozzáállásunk sajnos nagyon naiv volt, és hiányzott a koncentráció is. Védekezésben a bajnokság legjobb csapata vagyunk, de ma ezt nem tudtuk bizonyítani. Szinte egyből gólt kaptunk a második gólunk után. Ez elfogadhatatlan. Néhányan kritikán aluli teljesítményt nyújtottak védekezésben. Elől sok lehetőséget hagytunk ki, és amikor ez történik, az ellenfél megbüntet. A futballban mindig az ilyen részletek döntenek
– mondta a Videoton korábbi edzője, aki szerint a játék képe alapján az AEK közelebb állt a sikerhez.
Az AEK-re sűrű program vár: csütörtökön (18:45) a Celje ellen lép pályára hazai pályán a Konferencia-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, majd vasárnap ismét otthon játszik, amikor a görög bajnokságban a jelenleg 10. helyen álló Kifiszia érkezik Athénba.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre