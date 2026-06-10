Még lábspray is volt nála: elképesztő, mit halmozott fel a győri tolvaj

A rendőrök hamarabb elfogták a tolvajt, mint ahogy a sértett bejelentést tett volna nagyértékű biciklije ellopása miatt.

Egy bejelentés buktatta le a fiatal tolvajt Győrben

Forrás: Police.hu

Egy bejelentés buktatta le a fiatal tolvajt Győrben

Június 5-én reggel a Győri Rendőrkapitányság járőrei – állampolgári bejelentés alapján – a helyi vásárcsarnok környékén ellenőriztek két férfit, akik járókelőknek kínáltak eladásra nagyértékű kerékpárokat. Egyikük úgy nyilatkozott, hogy övé az értékesítendő két bicikli, de ezt az állítását nem tudta igazolni. Ruházatának és csomagjainak átvizsgálása során többek között számos üveg alkohol, mobiltelefon, karóra, napszemüveg, melegszendvics sütő, fülbevaló, laptop, cipő, vízibomba, sőt még lábspray is előkerült, így őt az egyenruhások előállították, írja a Police.hu.

Miközben a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 21 éves pápai férfit, megérkezett az egyik kerékpár tulajdonosa, hogy bejelentést tegyen kétkerekűjének ellopása miatt. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy biciklije épségben előkerült, és már a tettes is rendőrkézen van.

A mókusként mindent is gyűjtő tolvaj kihallgatása során további bűncselekmények elkövetését is elismerte, így végül 8 rendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette lett ellene a vád. A nyomozók a fiatalembert őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.