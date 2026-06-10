Horvátországi álomszállásnak tűnt, keserű csalódás lett a vége
Hónapokkal később derült ki a szörnyű igazság. Egyetlen kattintás miatt bukta el a szállásra szánt pénzét.
Nyaralási szándékkal böngészte az internetet egy nő év elején, amikor egy horvátországi apartmanhirdetésre lett figyelmes az egyik közösségi médiás oldalon. Az ajánlat kedvezőnek tűnt, ezért a felület csevegőjében érdeklődött a szállás részleteiről.
Álomszállás helyett csalás
A beszélgetést követően egy weboldalra irányították, amely külsőre hasonlított az ismertebb szállásfoglalók felületére, így a nőben nem keltett gyanút. A véglegesítéséhez előleget kértek, amelyet a megrendelő átutalt, majd e-mailben visszaigazolást is kapott a befizetésről.
Pár hónappal később a nő újra át szerette volna nézni a szállás képeit, de akkor már a közösségi médiás profil és a foglalási weboldal is elérhetetlenné vált. Ekkor derült ki számára, hogy csalás áldozata lett, a befizetett pénzét pedig elveszítette, ezért feljelentést tett a rendőrségen, írja a Police.hu.
Indul a nyári szezon, ezért a rendőrség kiemelten felhívja a figyelmet, hogy internetes szállásfoglalás esetén minden esetben ellenőrizzék az oldal hitelességét, olvassák el a korábbi értékeléseket, és legyenek különösen óvatosak, ha előre utalást kérnek! Gyanú esetén válasszanak ismert, megbízható foglalási felületet, és lehetőség szerint bankkártyás, biztonságos fizetési módot használjanak!
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