Kisteherautós és autó karambolozott, rohantak menteni

Kisteherautó és személygépkocsi karambolozott Monorierdőn, az Ország út és az Ősz utca kereszteződésénél. A monori hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.