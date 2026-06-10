RETRO RÁDIÓ

Hét napig sodródott a tengeren egy férfi, csodával határos módon élte túl

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Már lemondott róla a családja, mégis élve került elő. Csak rákokat evett egy hétig.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 13:12
tenger kisodródás hajó

Hét napon át sodródott a Dél-kínai-tengeren egy kínai férfi, akit végül két halász mentett ki Hajnan szigetének partjaitól mintegy tíz kilométerre - számolt be róla a kínai állami hírügynökség.

Tíz kilót fogyott egy hét alatt a tengeren sodródó férfi
Tíz kilót fogyott egy hét alatt a tengeren sodródó férfi
Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Hét napot sodródott a tengeren egy kínai férfi

A negyvenes éveiben járó Csin Csien-ping hajnani nyaralása során május 27-én késő este egy tengerparti gáton sétált, amikor egy eldobott gyümölcshéjon megcsúszott, a tengerbe esett, és a hullámok gyorsan elsodorták a parttól, írja az MTI.

A férfi eleinte abban reménykedett, hogy valamelyik hajó észreveszi, ám hiába integetett és kiabált. Energiája megőrzése érdekében fokozatosan megszabadult minden holmijától, miközben nappal a tűző napsütéssel, éjszaka pedig a hideg vízzel kellett megküzdenie. A szomjúság enyhítésére tengervizet, később saját vizeletét is megpróbálta meginni. Az ötödik napon egy bójába kapaszkodva apró tengeri rákokat talált, amelyeket nyersen fogyasztott el. Ez volt az egyetlen tápláléka a hét nap alatt.

Az éhezés és a kiszáradás következtében hallucinációk gyötörték.

A hatodik napra állapota kritikussá vált. Szemei a napsütés és a kiszáradás miatt bevéreztek, miközben egyre gyakrabban gondolt arra, hogy nem éli túl a megpróbáltatásokat. Végül június 3-án két helyi halász bukkant rá a vízben sodródó férfira. Csin ekkor már alig reagált a külvilágra, de sikerült a fedélzetre emelniük.

Azt hittem, meg fogok halni...

– mondta a megmentése után.

Közben családja napok óta kétségbeesetten kereste. Felesége a rendőrség tájékoztatása alapján már szinte semmi esélyt nem látott arra, hogy férjét élve találják meg.

"Már elfogadtam, hogy elvesztettem a férjemet. Három palack tengervizet töltöttem meg, hogy emlékként hazavigyem" – mondta.

A férfit súlyos kiszáradással, több fertőzött sérüléssel és jelentős súlyvesztéssel szállították kórházba. A hét nap alatt több mint tíz kilogrammot fogyott, de állapota az orvosok szerint stabilizálódott, és várhatóan egy héten belül elhagyhatja a kórházat.

"Bármilyen veszélyesnek vagy reménytelennek tűnik egy helyzet, ha az ember megőrzi a lélekjelenlétét, képes lehet túlélni" – mondta a férfi.

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