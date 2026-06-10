Elképesztő autós trükkökkel hódítottak a retró Trabantok és Wartburgok

Nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik június első hétvégéjén a hegyek felé vették az irányt. A kanyarokban modern luxusautók helyett pöfögő és csattogó legendák vették át a hatalmat. Bükkszentkereszt igazi retró paradicsommá változott, ahová az ország minden pontjáról, sőt Lengyelországból és Szlovákiából is tömegesen érkeztek a büszke veteránautó tulajdonosok.

Kétütemű retró legendák árasztották el a Bükköt a hétvégén / Fotó: Boon /Borbély Gergely

Az időjárás tökéletesen asszisztált a nosztalgiahullámhoz, a fák árnyékában csillogó karosszériák pedig azonnal megnyerték a látogatókat. Demeter József, az Észak-Magyarországi Trabant Club Egyesület elnöke elárulta: nagyjából 120-130 patika állapotú keleti jármű foglalta el a bázist.

Idegőrlő egyensúlyozás a volán mögött

A háromnapos rendezvényen pörögtek az események, a szervezők ugyanis nem sajnálták az izgalmakat a közönségtől. A hagyományos, gumifüstös szlalomverseny mellett a hétvége abszolút kedvence egy rendkívül látványos autósegyensúly-vetélkedő volt. A sofőröknek egy hatalmas, libikókaszerű szerkezeten kellett centire pontosan megtartaniuk az autókat. Ez a mutatvány a nézőknek lélegzetelállító látványt nyújtott, a pilótáktól pedig elképesztő hidegvért és a technika tökéletes ismeretét követelte meg. Miközben a felnőttek centiztek, a legkisebbek vidám arcfestéssel és családi programokkal hangolódhattak a gépek világára.

Megszállták a retró csodák a Bükköt

A rendezők nem titkolt célja az volt, hogy a környék legszebb kincseit is megmutassák a vendégeknek. A találkozó leglátványosabb pillanata kétségkívül az volt, amikor a teljes guruló múzeum egyszerre kerekedett fel, és meg sem állt a Bükki Csillagdáig. Fóris Ákos, a klub legújabb tagja elárulta: lebilincselő élmény volt, ahogy az összes pazar veterán autó egyszerre foglalta el a csillagda parkolóját, a külföldi vendégek nyitottsága és jófejsége pedig felejthetetlen hangulatot teremtett.

A nagy autós buli természetesen nem maradhatott elismerések nélkül. Vasárnap délelőtt egy hatalmas tapsviharral kísért, ünnepélyes eredményhirdetés tette fel az i-re a pontot, ahol a legügyesebb sofőrök átvehették a megérdemelt trófeákat. A résztvevők végül elégedetten, hatalmas mosollyal az arcukon indultak haza, de a motorok leállítása után máris a következő évi bükki gurulást kezdték el tervezgetni.