RETRO RÁDIÓ

Elképesztő autós trükkökkel hódítottak a retró Trabantok és Wartburgok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Kanyargós erdei utak, nosztalgikus benzingőz és dübörgő motorok: a hétvégén valóságos időutazás vette kezdetét a Bükk szívében. Bükkszentkereszten gyűltek össze a hazai és külföldi veteránautósok legelszántabb képviselői, hogy megmutassák, a retró Trabantok és Wartburgok felett egyszerűen nem fog az idő. Hajmeresztő ügyességi versenyek, űrutazás és hamisítatlan nemzetközi retró hangulat várta a látogatókat a XVI. Nemzetközi EMTC találkozón.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 15:00
retró retróautó Bükk

Nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik június első hétvégéjén a hegyek felé vették az irányt. A kanyarokban modern luxusautók helyett pöfögő és csattogó legendák vették át a hatalmat. Bükkszentkereszt igazi retró paradicsommá változott, ahová az ország minden pontjáról, sőt Lengyelországból és Szlovákiából is tömegesen érkeztek a büszke veteránautó tulajdonosok.

retró
Kétütemű retró legendák árasztották el a Bükköt a hétvégén / Fotó: Boon /Borbély Gergely 

Az időjárás tökéletesen asszisztált a nosztalgiahullámhoz, a fák árnyékában csillogó karosszériák pedig azonnal megnyerték a látogatókat. Demeter József, az Észak-Magyarországi Trabant Club Egyesület elnöke elárulta: nagyjából 120-130 patika állapotú keleti jármű foglalta el a bázist.

Idegőrlő egyensúlyozás a volán mögött

A háromnapos rendezvényen pörögtek az események, a szervezők ugyanis nem sajnálták az izgalmakat a közönségtől. A hagyományos, gumifüstös szlalomverseny mellett a hétvége abszolút kedvence egy rendkívül látványos autósegyensúly-vetélkedő volt. A sofőröknek egy hatalmas, libikókaszerű szerkezeten kellett centire pontosan megtartaniuk az autókat. Ez a mutatvány a nézőknek lélegzetelállító látványt nyújtott, a pilótáktól pedig elképesztő hidegvért és a technika tökéletes ismeretét követelte meg. Miközben a felnőttek centiztek, a legkisebbek vidám arcfestéssel és családi programokkal hangolódhattak a gépek világára.

Megszállták a retró csodák a Bükköt

A rendezők nem titkolt célja az volt, hogy a környék legszebb kincseit is megmutassák a vendégeknek. A találkozó leglátványosabb pillanata kétségkívül az volt, amikor a teljes guruló múzeum egyszerre kerekedett fel, és meg sem állt a Bükki Csillagdáig. Fóris Ákos, a klub legújabb tagja elárulta: lebilincselő élmény volt, ahogy az összes pazar veterán autó egyszerre foglalta el a csillagda parkolóját, a külföldi vendégek nyitottsága és jófejsége pedig felejthetetlen hangulatot teremtett.

A nagy autós buli természetesen nem maradhatott elismerések nélkül. Vasárnap délelőtt egy hatalmas tapsviharral kísért, ünnepélyes eredményhirdetés tette fel az i-re a pontot, ahol a legügyesebb sofőrök átvehették a megérdemelt trófeákat. A résztvevők végül elégedetten, hatalmas mosollyal az arcukon indultak haza, de a motorok leállítása után máris a következő évi bükki gurulást kezdték el tervezgetni.

Kanyargós erdei utak, nosztalgikus benzingőz és dübörgő motorok: a hétvégén valóságos időutazás vette kezdetét a Bükk szívében. Bükkszentkereszten gyűltek össze a hazai és külföldi veteránautósok legelszántabb képviselői, hogy megmutassák, a retró Trabantok és Wartburgok felett egyszerűen nem fog az idő. Hajmeresztő ügyességi versenyek, űrutazás és hamisítatlan nemzetközi retró hangulat várta a látogatókat a XVI. Nemzetközi EMTC találkozón.

Elképesztő autós trükkökkel hódítottak a hétvégén a retró Trabantok...

fotótegnap, 14:21

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu