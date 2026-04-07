26 év után gördült ki a garázsból a ritka „Csokitrabi”: Irén néni féltve őrzött autója újra az utakon

Egy igazi különlegesség bukkant elő egy poros garázsból, ami most 26 évnyi pihenés után láthatott végre újra napfényt. És hogy miről is van szó? Egy ritka színű Trabant 601-ről, amely több mint fél életét mozdulatlanul töltötte. A különleges „csokiszínű” autó története nagyon érdekes, maga a jármű pedig igazi kincs lehet a gyűjtők szemében.

26 évig porosodott a garázs mélyén

A különleges garázsleletre a szentendrei Oldtimer Automobil Kft. bukkant rá Pest vármegyében. Az autók felújításával és rendbetételével foglalkozó cég ezek után megosztotta az autó történetet a közösségi oldalán, amelyből kiderült: az autót első tulajdonosától vásárolták meg.

Ráadásul az 1978 augusztusában gyártott Trabant mindössze 52 ezer kilométert futott, ami egy közel fél évszázados járműnél rendkívül jónak számít.

És most figyelj! Az autó kapcsán, még a történetét igazoló dokumentumok is szép számban megmaradtak:

• Megvan az eredeti szürke forgalmi,

• a Merkur vevőszolgálati csekkfüzet,

• sőt még a szervizkönyv és a casco kötvény is előkerült.

Az autó egykori tulajdonosa, Irén néni így emlékezett vissza a Trabantra:

A Trabantot csak én és a férjem vezette, majd mikor vettünk egy új Suzukit, a Trabantot a garázsban hagytuk.

– mondta. Tőle tudták meg, hogy az autóhoz tartozó rendszámot még 2000-ben adták le, ugyanis akkor járt le a járműn a műszaki vizsga. Azóta tehát ez a Trabant mozdulatlanul várta, hogy valaki végre új életet leheljen bele.

Ma már nem igen látni ehhez hasonló motorteret, mint amilyen a Csokitrabiban.

Nem mindennapi szín: ezért hívják „Csokitrabinak”

Az autó igazából nemcsak az állapota, hanem a színe miatt is különleges. Ez a Trabant ugyanis a „biberbraun”, vagyis a hódbarna fényezéssel mindössze csak 1977-ben és 1978-ban volt rendelhető, ezért ma már ritkaságnak számít.

Az autó a tejcsokoládéra emlékeztető árnyalata miatt kapta a rajongóktól a „Csokitrabi” becenevet. Érdekesség még, hogy az egykori Német Demokratikus Köztársaság idején még bélyeget is kiadtak ilyen színű Trabanttal.

Bár lesz vele munka, de megérheti

Lapunk telefonon megkereste az Oldtimer Automobil Kft-t. A cég igazgatója szerint az autó ugyan jó állapotú, de azért bőven akad rajta tennivaló. A jármű viszont még az eredeti motorjával, 6 voltos villamossági rendszerrel, egy körös fékrendszerrel és alumínium kilincsekkel rendelkezik.