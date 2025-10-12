Felismernéd még a szocialista autókat, akár a legapróbb részletükről is? – Retró kvíz

Felismered a Trabantot, ha csak a hátsó lámpáját látod? Itt az idő, hogy próbára tedd magad az autós kvízünkkel!
Trabant, Lada, Wartburg, Moszkvics – és még sorolhatnánk. Ezek a járművek egy nosztalgikus korszakot idéznek vissza. A szocializmus éveiben ezek a gépcsodák uralták az utakat, valamint ők jelentették a szabadságot, a sikert, sőt: az álmokat is.
Bár a modern autók miatt már egészen más utcaképet kapunk manapság, mint akkoriban, a szocialista autók iránti rajongás még a ma napig él. Gyűjtők és veterán találkozók egyaránt őrzik az emléküket, és egyre többen restaurálnak pl. régi járgányokat, hogy megőrizzék ennek a letűnt kornak hangulatát. Most pedig itt az alkalom, hogy leteszteld:
Tedd próbára magad ezzel a szocialista autós kvízünkkel – és nézd meg, mennyi maradt meg neked ebből a dicső korszakából!
