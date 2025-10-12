RETRO RÁDIÓ

Felismernéd még a szocialista autókat, akár a legapróbb részletükről is? – Retró kvíz

Felismered a Trabantot, ha csak a hátsó lámpáját látod? Itt az idő, hogy próbára tedd magad az autós kvízünkkel!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 15:32
szocializmus Trabant Lada Moszkvics Wartburg

Trabant, Lada, Wartburg, Moszkvics – és még sorolhatnánk. Ezek a járművek egy nosztalgikus korszakot idéznek vissza. A szocializmus éveiben ezek a gépcsodák uralták az utakat, valamint ők jelentették a szabadságot, a sikert, sőt: az álmokat is. 

szocialista autók kvíz
Kvíz: Vajon felismered ezeket a régi szocialista autókat? Fotó: Fortepan

Bár a modern autók miatt már egészen más utcaképet kapunk manapság, mint akkoriban, a szocialista autók iránti rajongás még a ma napig él. Gyűjtők és veterán találkozók egyaránt őrzik az emléküket, és egyre többen restaurálnak pl. régi járgányokat, hogy megőrizzék ennek a letűnt kornak hangulatát. Most pedig itt az alkalom, hogy leteszteld: 

Felismered még ezeket a legendás autókat, ha csak egy részletüket mutatjuk meg? 

Tedd próbára magad ezzel a szocialista autós kvízünkkel – és nézd meg, mennyi maradt meg neked ebből a dicső korszakából! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mi ez az autó?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik szocialista autó ez?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik ez a típus?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik autó ez?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik ez az autó?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik szocialista autó ez?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik típusra jellemző ez a dizájn?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik ez az autó?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik autó volt ez?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mely két autó látható a képen?

 

