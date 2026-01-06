„Maga hóálló?” - furcsa kérdést tett fel Orbán Viktor Szentkirályi Alexandrának
Nem maradt el a válasz sem a budapesti Fidesz elnökétől.
Mint ahogy arról beszámoltunk, kedden délután tartották a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését. Az eseményen előbb Orbán Viktor, majd utána Szentkirályi Alexandra is beszédet mondott.
Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!
Az esemény kapcsán a miniszterelnök már több bejegyzést is közzétett a közösségi oldalán. A kormányfő ezúttal egy videót mutatott. Ezen az látható, ahogy Orbán Viktor megérkezik az esemény helyszínére, majd ahogy kiszáll az autóból egy furcsa kérdést tesz fel Szentkirályi Alexandrának.
Maga hóálló, Alexandra?
- kérdezte a kormányfő, majd a Fidesz budapesti elnöke a következőt válaszolta rá: „Ilyen rövid időre igen”.
Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!
- írta a posztjában Orbán Viktor, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:
