„Maga hóálló?” - furcsa kérdést tett fel Orbán Viktor Szentkirályi Alexandrának

Mint ahogy arról beszámoltunk, kedden délután tartották a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését. Az eseményen előbb Orbán Viktor, majd utána Szentkirályi Alexandra is beszédet mondott.

Orbán Viktor furcsa kérdést tett fel Szentkirályi Alexandrának Fotó: HírTV

Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!

Az esemény kapcsán a miniszterelnök már több bejegyzést is közzétett a közösségi oldalán. A kormányfő ezúttal egy videót mutatott. Ezen az látható, ahogy Orbán Viktor megérkezik az esemény helyszínére, majd ahogy kiszáll az autóból egy furcsa kérdést tesz fel Szentkirályi Alexandrának.

Maga hóálló, Alexandra?

- kérdezte a kormányfő, majd a Fidesz budapesti elnöke a következőt válaszolta rá: „Ilyen rövid időre igen”.

Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk!

- írta a posztjában Orbán Viktor, akinek a videóját alább tudod megtekinteni: