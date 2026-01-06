RETRO RÁDIÓ

Friss bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 20:35
Fidesz Budapest jelöltállítás Orbán Viktor Szentkirályi Alexandra

Mint ahogy arról már beszámoltunk, kedden délután tartották a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését. Az eseményen Orbán Viktor és Szentkirályi Alexandra is beszédet mondott.

orbán viktor
Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP 

Orbán Viktor: A budapestiek ennél többet érdemelnek, és tőlünk ennél többet is kapnak majd

Előbbi most egy fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök képeken mutatta meg, hogy milyen volt a hangulat a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.

A budapestiek ennél többet érdemelnek, és tőlünk ennél többet is kapnak majd

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

