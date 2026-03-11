Orbán Viktor: Zelenszkij alakítson kormányt vagy én?
Egy egyszerű kérdést tett fel Orbán Viktor miniszterelnök szerda este Vecsésen, mi több, választ is adott rá.
Zelenszkij alakítson kormányt vagy én? Erről döntünk április 12-én.
– fogalmazott Orbán Viktor szerda esti Facebook-bejegyzésében.
