Elfogadhatatlan! – így reagált Szentkirályi Alexandra az Orbán Viktor családját ért ukrán fenyegetésre

Nem hagyta szó nélkül az ukrán titkosszolgálat volt altábornagyának Orbán Viktor és családja elleni fenyegetését Szentkirályi Alexandra.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Elfogadhatatlan! Az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya az ukrán halálbrigáddal fenyegette meg Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját, amiért a miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.

– írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, akinek sorait a Magyar Nemzet szúrta ki. Majd így folytatta a politikus: „Grigory Omelcsenko egy interjúban arról beszélt, hogy az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott alakulat mindent tud Orbán Viktorról és családjáról, és ha a miniszterelnök nem változtat álláspontján, lecsaphat rá. Azt is hozzátette, hogy Magyar Péter győzelmében reménykedik. Miközben Zelenszkij a Tiszával és Brüsszellel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával veszélyezteti hazánk energiabiztonságát, egykori titkosszolgálati embere nyíltan fenyegeti Magyarország miniszterelnökét és családját.”

Végül így zárta bejegyzését a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Hiába a zsarolás és fenyegetés: a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire. Kimaradunk a háborúból, nem küldjük a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem mondunk le az olcsó energiáról! Nekünk Magyarország az első! Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”