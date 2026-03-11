Elfogadhatatlan! – így reagált Szentkirályi Alexandra az Orbán Viktor családját ért ukrán fenyegetésre
Hiába a zsarolás és fenyegetés: a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire.
Nem hagyta szó nélkül az ukrán titkosszolgálat volt altábornagyának Orbán Viktor és családja elleni fenyegetését Szentkirályi Alexandra.
Elfogadhatatlan! Az ukrán titkosszolgálat volt altábornagya az ukrán halálbrigáddal fenyegette meg Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját, amiért a miniszterelnök a magyar emberek érdekeit védi Ukrajna követeléseivel szemben.
– írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, akinek sorait a Magyar Nemzet szúrta ki. Majd így folytatta a politikus: „Grigory Omelcsenko egy interjúban arról beszélt, hogy az Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott alakulat mindent tud Orbán Viktorról és családjáról, és ha a miniszterelnök nem változtat álláspontján, lecsaphat rá. Azt is hozzátette, hogy Magyar Péter győzelmében reménykedik. Miközben Zelenszkij a Tiszával és Brüsszellel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával veszélyezteti hazánk energiabiztonságát, egykori titkosszolgálati embere nyíltan fenyegeti Magyarország miniszterelnökét és családját.”
Végül így zárta bejegyzését a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Hiába a zsarolás és fenyegetés: a nemzeti kormány továbbra is nemet mond Kijev követeléseire. Kimaradunk a háborúból, nem küldjük a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem mondunk le az olcsó energiáról! Nekünk Magyarország az első! Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”
