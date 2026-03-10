Magyar Péter néppárti cimborája bevezette a sorkatonaságot

A mai napon több száz horvát fiatal vonult be hónapokra a seregben. Ugyanígy a németek és lengyelek is bevezetik épp, ami ellen hatalmas tüntetéseket tartanak fiatalok. De ez nem érdekli a háborúpárti politikusokat. Ez az, amit az Európai Néppártban elvárnak, ez Manfred Weber álma. Ez az, amit Ruszin-Szendi is többször megígért már a magyar fiataloknak. Ha jön a Tisza, jön a sorkatonaság is, mert Magyar Péter, nem tud nemet mondani a brüsszeli háborús követeléseknek.