Magyar Péter néppárti cimborája bevezette a sorkatonaságot

Ha jön a Tisza, jön a sorkatonaság is. Magyar Péter nem tud nemet mondani majd Brüsszelnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 09:50
Szentkirályi Alexandra Magyar Péter sorkatonaság

„Aki nem lép egyszerre nem kap eurót estére.” – írja Szentkirályi Alexandra legújabb bejegyzésében. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője kifejtette: Magyar Péter néppárti cimborája, a horvát miniszterelnök épp bevezette a sorkatonaságot. 

Magyar Péter nem tud nemet mondani majd Brüsszelnek Szentkirályi Alexandra szerint.
Magyar Péter nem tud nemet mondani majd Brüsszelnek Szentkirályi Alexandra szerint. Fotó: Gáll Regina / MW

A mai napon több száz horvát fiatal vonult be hónapokra a seregben.  Ugyanígy a németek és lengyelek is bevezetik épp, ami ellen hatalmas tüntetéseket tartanak fiatalok. De ez nem érdekli a háborúpárti politikusokat. Ez az, amit az Európai Néppártban elvárnak, ez Manfred Weber álma. Ez az, amit Ruszin-Szendi is többször megígért már a magyar fiataloknak. Ha jön a Tisza, jön a sorkatonaság is, mert Magyar Péter, nem tud nemet mondani a brüsszeli háborús követeléseknek.

– írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

 

