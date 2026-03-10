Indul a K&H mozdulj! Az év kedvenc tesitanára, 2026 választás

A projekt a marketingszakma elismerését is kivívta, ugyanis 2025-ben a Magyar Marketing Szövetségtől a Sportmarketing együttműködések kategóriában Marketing Gyémántot kapott!

A nagy sikerre való tekintettel a szavazás idén újraindul, hasonló formában:

Március 9–31. között lehet jelölni a tanárokat három kategóriában:

– 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

– 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

– 35 év alatti, fiatal testnevelő.

A jelölés feltétele, hogy a jelölt általános vagy középiskolában testnevelésórákat tartson. A jelölteket az MDSZ megyénként és kategóriánként maximum 5-5 főre szűkíti.

Április 30.–május 11. között zajlik a megyei szavazás

, amelynek végén a három kategóriában kiderül, kik a megyék kedvenc tesitanárai. Május 13.–június 11. között az országos szavazás zajlik a megyei nyertesek részvételével, ezt követően alakul ki a három kategória országos nyertese.

A jelöléseket a www.evtesitanara.hu oldalon lehet beküldeni, illetve a szavazás további státuszairól is itt lehet majd tájékozódni. A szavazás idén is a Mediaworks együttműködésével zajlik a megyei médiacentrumok és a Metropol felületein.

A díj idén sem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű, hiszen a kezdeményezők mind a jelölést, mind a szavazást a közönségre bízzák. „Hatalmas sikernek éltük meg tavaly is ezt a szavazást, hiszen a nevezések és szavazatok száma megmutatta, milyen sok kollégát, szülőt és diákot mozgatott meg a választás – emelte ki Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. „Ezért megerősödött bennünk, hogy a programot folytatni kell, és hagyományt kell belőle teremteni, hiszen még rengeteg olyan pedagógus van az országban, akik a gyerekekkel képesek megszerettetni a mozgást, és elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe. Ezért várjuk idén is a jelöléseket, hogy országszerte újabb 60 pedagógusnak ismerhessük el a munkáját.”

A megyei nyertesek idén is egyrészt egy feliratozott pólót nyernek, továbbá egyenként 30 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt. Az országos győztesek díja pedig ezúttal is egy-egy feliratozott melegítő lesz, továbbá egyenként 330 000 Ft értékű pihenőutalvány.