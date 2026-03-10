Indul a K&H mozdulj! Az év kedvenc tesitanára, 2026 választás
Kik lesznek idén az ország kedvenc tesitanárai?
A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös kezdeményezése az elmúlt évek sikerére való tekintettel idén is elindult, hogy a jelölést és szavazást követően a tanév végére kiderüljön, kik az idei év kedvenc tesitanárai. A jelölés felülete: www.evtesitanara.hu.
Idén is elindul a K&H mozdulj! Az év kedvenc tesitanára választás a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) és a K&H Bank közös szervezésében. Az izgalmas megmérettetés három hónapon át zajlik, amely során a testnevelő tanárok körében kétfordulós szavazással választják meg az ország legnépszerűbb pedagógusait. A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy tavaly országszerte 6000 jelölés érkezett 932 tesitanárra, a megyei szavazás során a jelöltekre közel 215 ezer, az országos szavazásra pedig több mint 215 ezer szavazatot adtak le. A három kategória nyertesei így emlékeznek vissza az elismerésre:
- A K&H mozdulj! az év fiatal kedvenc tesitanára 2025-ben Gurszky Gergő, a Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanára: „A 2025-ben elnyert Év Tesitanára díj számomra nemcsak személyes elismerés, hanem a mögötte álló közösségi összefogás bizonyítéka. Diákok, szülők és kollégák kitartó támogatása adta az igazi értékét, amiért rendkívül hálás vagyok. Hiszem, hogy az iskolában nemcsak az számít, mit tanítunk, hanem az is, hogyan érzik magukat a gyerekek mellettünk. A cél, hogy megszeressék a mozgást, és ez egész életük része maradjon. Ez a díj megerősít abban, hogy érdemes szívvel-lélekkel dolgozni, mert a legnagyobb elismerés mindig a diákok és szülők visszajelzése. Kollégáimnak azt kívánom, hogy ők is megtapasztalják ezt az élményt, és sok sikert a 2026-os versenyhez – hiszen a legnagyobb győzelem mindig a gyermekeink jövője.”
- A K&H mozdulj! Az év kedvenc tesitanára a 200 fő alatti iskolák között 2025-ben Póczik Zoltán, a csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanára: „Már a jelölés is nagy megtiszteltetés volt, a győzelem pedig felejthetetlen érzelmi pillanat. Tudom, hogy ez az elismerés nem egyetlen tanévnek szól: több mint harminc év pedagógiai munka, valamint sok gyermek, szülő, kolléga és egy határokon átívelő közösség összefogása áll mögötte. Fontos volt számomra megmutatni, hogy a tanulásban akadályozott és fogyatékkal élő diákok számára is öröm, sikerélmény és fejlődési lehetőség a mozgás és a sport. A díj új szakmai kapcsolatokat és lehetőségeket hozott, ugyanakkor felelősséget is: szeretném tovább fejleszteni a munkámat, és még inspirálóbbá tenni a testnevelést.”
- A K&H mozdulj! Az év kedvenc tesitanára a 200 fő fölötti iskolák között 2024-ben Kis Tivadar, a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium tanára: „A cím elnyerése nagy megtiszteltetés számomra. A szavazási időszak elejétől kezdve meglepetésként ért az egész folyamat, hiszen kezdetben arról sem tudtam, hogy a jelöltek között vagyok. Megható volt megtapasztalni azt az összefogást és kitartó támogatást, amelyet szülők, diákok és barátok hónapokon át, nap mint nap tanúsítottak. A személyes találkozások során átélt biztatás és szeretet megerősített abban, hogy a 33 évnyi, a Bálint Márton Általános Iskolában végzett munkám valódi megbecsülést kapott. A győzelem számomra egy közösség sikere is, ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy sok kiváló pedagógus méltó lenne erre az elismerésre. A díj megszerzése elsősorban nekem a Jóisten gondoskodását, szeretet-megnyilvánulását jelentette, hiszem neki köszönhetem azt a személyiségemet formáló tevékenységet, ami hozzájárult ahhoz, hogy ennyi ember rám szavazzon, és ezt a díjat megnyerhessem.”
Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője az alábbi gondolatokkal indította el a jelölést: „A mozgás szeretete ritkán tanulható a tankönyvekből. Sokkal inkább egy biztató mondatból vagy abból az élményből, amikor egy gyerek először érzi azt, hogy képes rá. Egy inspiráló testnevelő nemcsak órát tart, hanem önbizalmat épít és példát mutat kitartásból és közösségből. Ezért szeretnénk idén is reflektorfénybe állítani azokat a pedagógusokat, akik nap mint nap motivációt adnak a gyerekeknek.”
A projekt a marketingszakma elismerését is kivívta, ugyanis 2025-ben a Magyar Marketing Szövetségtől a Sportmarketing együttműködések kategóriában Marketing Gyémántot kapott!
A nagy sikerre való tekintettel a szavazás idén újraindul, hasonló formában:
- Március 9–31. között lehet jelölni a tanárokat három kategóriában:
– 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő
– 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő
– 35 év alatti, fiatal testnevelő.
A jelölés feltétele, hogy a jelölt általános vagy középiskolában testnevelésórákat tartson. A jelölteket az MDSZ megyénként és kategóriánként maximum 5-5 főre szűkíti.
- Április 30.–május 11. között zajlik a megyei szavazás, amelynek végén a három kategóriában kiderül, kik a megyék kedvenc tesitanárai.
- Május 13.–június 11. között az országos szavazás zajlik a megyei nyertesek részvételével, ezt követően alakul ki a három kategória országos nyertese.
A jelöléseket a www.evtesitanara.hu oldalon lehet beküldeni, illetve a szavazás további státuszairól is itt lehet majd tájékozódni. A szavazás idén is a Mediaworks együttműködésével zajlik a megyei médiacentrumok és a Metropol felületein.
A díj idén sem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű, hiszen a kezdeményezők mind a jelölést, mind a szavazást a közönségre bízzák. „Hatalmas sikernek éltük meg tavaly is ezt a szavazást, hiszen a nevezések és szavazatok száma megmutatta, milyen sok kollégát, szülőt és diákot mozgatott meg a választás – emelte ki Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. „Ezért megerősödött bennünk, hogy a programot folytatni kell, és hagyományt kell belőle teremteni, hiszen még rengeteg olyan pedagógus van az országban, akik a gyerekekkel képesek megszerettetni a mozgást, és elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe. Ezért várjuk idén is a jelöléseket, hogy országszerte újabb 60 pedagógusnak ismerhessük el a munkáját.”
A megyei nyertesek idén is egyrészt egy feliratozott pólót nyernek, továbbá egyenként 30 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt. Az országos győztesek díja pedig ezúttal is egy-egy feliratozott melegítő lesz, továbbá egyenként 330 000 Ft értékű pihenőutalvány.
Jelölni mindenképpen érdemes, ugyanis az MDSZ a jelölők között 5 db 20 000 Ft-os vásárlási utalványt sorsol ki.
A Magyar Diáksport Szövetségről
A Magyar Diáksport Szövetség az általános és középiskolás gyermekek mozgásfókuszú egészségfejlesztésével foglalkozó civil szervezet. Célja, hogy
- a gyerekeket rendszeres mozgásra ösztönözve elősegítse egészséges, boldog jövőjüket,
- segítse az egészségtudatos közösségi kultúra kialakítását, a rendszeres testmozgás hatásainak tudatosítását, növelje a testmozgás iránti elkötelezettséget,
- programjaival segítse az iskolai keretek között zajló testmozgás lehetőségeinek bővítését,
- országos hálózata segítségével támogassa az iskolákat az egészségfejlesztő programjaik megvalósításában és az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközök, tudás bővítésében, továbbá belső és külső együttműködéseik kialakításában.
Az MDSZ a 2023–2024. tanévben indította el az Aktív Iskola programot, amelynek keretében idén már 606 általános és középiskolában a gyerekek rendszeres mozgását támogató környezet épül, számos mozgásösztönző program valósul meg, elérve ezzel több mint 180 ezer iskolás gyermeket.
További információ:
Szilágyi Andrea
Magyar Diáksport Szövetség
70 394 9596
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre