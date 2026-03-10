Már csak egy dolgon múlik, hogy Sallai Roland Liverpoolban folytatja-e

A vendégcsapatból csak egyet, a hazaiaktól viszont hét játékost is eltiltást veszélyeztet a keddi Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen (18:45) – köztük Sallai Rolandot. A 28 éves magyar válogatott focista nem kaphat sárga lapot, ha az Anfielden akarja folytatni szereplését a legrangosabb európai kupasorozatban.

Sallai Roland nem kaphat sárga lapot a Galatasaray–Liverpool BL-meccsen, ha játszani akar az angliai visszavágón

Fotó: Adam Davy – PA Images/Getty Images

Galatasaray–Liverpool: Sallai Roland is veszélyeztetett

Sallai a Juventus elleni rájátszás torinói visszavágóján kapta meg második sárga lapját a BL idei kiírásában, ami egyben azt is jelenti számára, hogy a következő figyelmeztetés után eltiltott lesz. Ha erre már a Vörösök elleni isztambuli találkozón sor kerül, akkor a 28 éves magyar válogatott játékos nem játszhat majd Liverpoolban a visszavágón. Ellenkező esetben Okan Buruk vezetőedző biztosan vele számol majd a jobbhátvéd poszton az Anfielden is. Viszont minden sorozatot figyelembe véve Sallai Roland az utóbbi három hónapban öt sárga lapot szedett össze, ami nem jó előjel.

A Galatasaray ráadásul hét játékos eltiltását kockáztatja kedden. Sallai mellett ugyanis Ugurcan Cakir, Ismail Jackobs, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Victor Osimhen és Noa Lang is kétszer kaptak már sárga lapot a legrangosabb európai kupasorozatban. Ezzel szemben a Liverpoolból csak Curtis Jones veszélyeztetett hasonló okok miatt.

A figyelmeztetéseket a Bajnokok Ligája szabálya szerint csak a negyeddöntők után törlik.

Sallai Roland iránt érdeklődik a Liverpool?

Sallai Rolanddal kapcsolatban az utóbbi időben megjelentek olyan hírek is, amelyek szerint a Liverpool érdeklődik iránta.

Az ilyen hírekről általában az ügynökömmel érdemes beszélni, ő lát bele a folyamatokba, és tudja a háttérben zajló eseményeket. Arra kértem, hogy hagyjon nyugodtan dolgozni és koncentrálni a jelenlegi feladataimra. A futballban mindig lesznek hírek, találgatások, ez teljesen természetes. De nekem most az a legfontosabb, hogy a Galatasaray játékosa vagyok, és a csapattal együtt elérjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk erre az idényre. Nem gondolkodom váltásban, főleg nem az idény közepén, amikor ennyi fontos mérkőzés vár ránk

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a Galatasaray magyar játékosa.