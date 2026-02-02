RETRO RÁDIÓ

„Megőrültetek?!” – Pánik a Galatasaraynál, csak így adnák Sallait a Liverpoolnak

A Poollal hírbe hozott magyar futballsztár sokatmondó nyilatkozatot tett a Galatasaray győzelme után. Rengeteg pénzen kívül Szalahot, Isakot vagy akár Szoboszlait kérik érte cserébe a szurkolók. Így reagáltak a törökök Sallai Roland esetleges eladására.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.02.02. 13:30
Módosítva: 2026.02.02. 13:53
sallai roland Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah galatasaray liverpool

Egy vasárnapi sajtóhír szerint a téli átigazolási időszak hétfői zárásáig Sallai Roland a Liverpool kiszemeltje a lyukas jobbhátvédposztra, miután a Sunderlandtől nem sikerült szerződtetni Arne Slot vezetőedző korábbi rotterdami játékosát, Lutsharel Geertruidát. A török Galatasaray szakvezetője, Okan Buruk szélső védőt faragott válogatott támadónkból, méghozzá olyat, akiről a minap elmondta: a kényszerből elvállalt szerepkörben világklasszishoz közeli teljesítményt nyújt. A Pool-trénernek éppen ilyen, több poszton bevethető játékosokra van szüksége, csakhogy a reakciókból kiderül: a török szurkolók is tiltakoznak egyik legfontosabb csapattagjuk eladása ellen.

Sallai Roland (balra) a Manchester City elleni BL-meccsen
Sallai Roland (balra) a BL után legközelebb már angol bajnokin játszhat a Manchester City ellen?   
Fotó: Anadolu via AFP

Hogy mi lesz a történet folytatása, órákon belül kiderül, mindenesetre maga Sallai sokatmondó nyilatkozattal utalt arra, hogy marad a török sztárklubnál.

– A bajnokság megnyeréséhez végig motiváltnak kell lennünk. Ebből a szempontból a vasárnapi három pont nagyon fontos volt. Teljesen megérdemelten nyertünk, így kell folytatnunk.

Száz százalékot akarok nyújtani ezért a klubért. Nagyon örülök, hogy a Galatasaraynál lehetek. Segíteni akarok a csapatomnak

– mondta Sallai Roland a Kayserispor elleni 4-0-s bajnoki győzelem után.

Habár a Vörösök félig-meddig már Liverpool-mezben látják Sallait (egyes hírek szerint 25, mások szerint 30 millió euróért, azaz 9,5 és 11,5 milliárd forintért) a Galata hívei hallani sem akarnak sokoldalú magyar kedvencük elvesztéséről.

Sallai Roland a Liverpoolban? Így reagáltak a hírre a törökök

Akadnak, akik kizártnak tartják Sallai liverpooli aláírását, mások sokkal több pénzt és Pool-játékosokat is várnak érte cserébe, Mohamed Szalahtól Szoboszlai Dominikig.

„Egy ilyen keményen gürcölő játékost nem lehet eladni! Megőrültetek?!”;

„Sallai nem eladó!”;

„Adjuk drágábban vagy sehogy! Ennyi pénzből nem találunk még egy olyan focistát, mint Sallai”;

"Adjanak érte legalább 50 milliót, plusz Isakot";

„Rendben, de csapják hozzá még Szalahot is!”;

„Ennyiért legfeljebb az egyik cipőjét kaphatják meg”;

„Elég 5 millió is, de akkor kérjük mellé Mac Allistert és Szoboszlait”

– röpködnek százával, ezrével az ilyen és ezekhez hasonló vélemények a Galata-szurkolók részéről.

Az angol válogatottnak már három gólt lőtt Sallai Roland iránt korábbi hírek szerint a Brentford és az Everton is érdeklődött a Premier League-csapatok közül.

 

