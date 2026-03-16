Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol

Daniel Freund elárulta: így tudná a Tisza Párt segíteni Ukrajnát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 16:17
Módosítva: 2026.03.16. 16:18
Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő azért utazott a múlt hétvégén Budapestre, hogy részt vegyen a Tisza Párt március 15-i rendezvényén. A program közben egy újságíró kérdezte a magyargyűlölő Freundot arról, hogy Magyar Péterék mivel tudnák segíteni Ukrajnát, ha hatalomra kerülnének.

A Tisza Párt ünnepi rendezvényén ukrán zászló is előkerült a tömegből

Úgy, hogy engedi Ukrajna finanszírozását és katonai támogatását. És szerintem meg kell szabadulnunk a fosszilis energiától, főleg, ha az orosz fosszilis energia.

- felelte teljes őszinteséggel Freund a Ripost szerint. Azonban nem az ő őszinteségi rohama volt az egyetlen ukránbarát megnyilvánulás a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. 

A magyar történelem egyik legfontosabb napjának ünnepén a Tisza Párt támogatói óriás ukrán zászlót lengettek. 

Orbán Viktor: szegény német kikotyogta

A miniszterelnök is reagált Freund elszólására, szerinte a képviselő „nem mond nekünk újat”. Úgy látja, a Tisza Párt egyértelműen egy ukránbarát kormányt akar, valójában a brüsszeli követeléseket teljesítik mindenfajta feltétel nélkül Ukrajnától az energiapiacon át a bankokig.

Ezt itt mindenki tudja. Csak legfeljebb nem szokták bevallani

– jegyezte meg a kormányfő. Szerinte ez a „szegény német" ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert most kikotyogta. Azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket mi tudunk, de itthon a Tisza tagadja, ezek itt népszerű dolgok, ezért elárulta akaratán kívül is a haverjait, de hát ilyen a politika.

Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol. Pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, és behódolnának az ukrán olajblokádnak. Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe. A Fidesz a biztos választás! 

– írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán egy hétfőn közzétett videójához.

De ki is az a Daniel Freund?

A német poliitkus már korábban is beszélt arról, hogy helyesnek tartaná, ha külföldi bevatkozás történne a magyar választásokba annak érdekében, hogy leváltsák a jelenlegi nemzeti kormányt. A német baloldali politikus eddig is gyakorlatilag minden alkalmat megragadott a patrióta magyar kormány támadására. Az EP költségvetési ellenőrzési bizottságának egyik hangadójaként élen járt a Magyarország elleni szankció sürgetésében, így például évek óta lobbizik a hazánknak járó uniós források visszatartásáért. Figyelemre méltó, hogy Freund korábban nyíltan elismerte: 

részben azért szorgalmazza Magyarország pénzügyi szankcionálását, mert az Orbán-kormány nem ért egyet az unió migránspolitikájával. 

A német zöldpolitikus szélsőségesen bevándorláspárti nézeteit szemlélteti, hogy Magyarország álláspontja miatt még azt is felvetette, hogy kiléphetnénk az unióból.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
