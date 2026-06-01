Ez tényleg Budapest? – Olasz, balkáni vagy éppen német hangulatú utcák a fővárosban

Budapest elképesztően sokszínű: a fővárosban sétálva néhány sarok után hirtelen mediterrán kisvárosban, osztrák kertvárosban vagy akár egy balkáni film díszletei között érezhetjük magunkat. Mutatjuk azokat az utcákat, amelyekről első pillantásra nem mondanánk meg, hogy hol vannak.

Budapest rendkívül sokszínű – Fotó: MW

Egy utca vagy városrész hangulatát egyszerre több apró részlet alakítja ki, sokszor nem is tudatosan döntjük el, hogy ez a rész most olaszosnak vagy balkáninak hat. Az összbenyomás egy pillanat kérdése: az ember néhány másodperc alatt érzékeli az épületek formáit, a színeket, a növényzetet és a fényeket.

Gül Baba utca (II. kerület)

Ez nem egy olasz kisváros utcája, ez a budapesti Gül Baba utca – Fotó: MW

A meredek, szűk utca kőlépcsőivel, növényekkel befuttatott falaival és mediterrán hangulatával könnyen megtévesztheti az embert. Sokak szerint inkább hasonlít egy dél-olasz városrészre, mint Budapestre.

Logodi utca (I. kerület)

Ez nem egy olaszországi utcarészlet, ez Budapest első kerülete – Fotó:MW

Pasztellszínű házak, csendes mellékutcák és nyugodt atmoszféra, a környéknek kifejezetten toszkán hangulata van.

Tóth Árpád sétány

Kilátás a Tóth Árpád sétányról a János-hegy irányába, alkonyi fényben – Forrás: MTI/Jászai Csaba

A virágos erkélyek, a régi házak és a hangulatos fasor miatt sok turista azt hiheti, hogy valamilyen mediterrán városban jár.

Óbuda, Fő tér

Ez nem egy bajor kisváros, ez az óbudai Fő tér – Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN

A színes, alacsony házak és a macskaköves utcák inkább emlékeztetnek egy bajor kisvárosra, mint egy főváros részletére.

Templom tér és környéke

Ez sem tipikusan magyar környék – Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN

Az ódon épületek és a nyugodt környezet miatt különleges hangulata van ennek a résznek.

Wekerletelep

Ez nem egy német vidéki város, ez a Wekerletelep részlete Budapesten – Fotó: MW

A XIX. kerület legendás kertvárosa egységes építészeti stílusával olyan, mintha egy német mesevárosból emelték volna át Budapestre.

Diószegi utca és környéke

Ez nem a balkán, ez is Budapest – Fotó:MW

A VIII. kerület ezen része különösen erős kelet-európai atmoszférát áraszt.

A homlokzatok alapján akár Szarajevóban is készülhetett volna ez a kép – Fotó:MW

A kopott homlokzatok, gangos házak és nyers városi hangulat miatt sokaknak Belgrád vagy Szarajevó jut eszébe.

Andrássy út

Az Operaház az Andrássy úton – Fotó: Mediaworks

A monumentális épületek és a széles sugárút sok külföldinek Londont idézi.

