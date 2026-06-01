Ez tényleg Budapest? – Olasz, balkáni vagy éppen német hangulatú utcák a fővárosban
Évről évre turisták milliói érkeznek a magyar fővárosba, és a legtöbben ugyanazokat a híres helyeket keresik fel: a Parlamentet, a Halászbástyát vagy a Lánchidat, de ez a város ennél sokkal sokszínűbb. Budapest nem csak a turistákat tudja meglepni, vannak olyan utcák, amelyekről nem mondanánk meg, hogy Magyarországon vannak.
Budapest elképesztően sokszínű: a fővárosban sétálva néhány sarok után hirtelen mediterrán kisvárosban, osztrák kertvárosban vagy akár egy balkáni film díszletei között érezhetjük magunkat. Mutatjuk azokat az utcákat, amelyekről első pillantásra nem mondanánk meg, hogy hol vannak.
Egy utca vagy városrész hangulatát egyszerre több apró részlet alakítja ki, sokszor nem is tudatosan döntjük el, hogy ez a rész most olaszosnak vagy balkáninak hat. Az összbenyomás egy pillanat kérdése: az ember néhány másodperc alatt érzékeli az épületek formáit, a színeket, a növényzetet és a fényeket.
Gül Baba utca (II. kerület)
A meredek, szűk utca kőlépcsőivel, növényekkel befuttatott falaival és mediterrán hangulatával könnyen megtévesztheti az embert. Sokak szerint inkább hasonlít egy dél-olasz városrészre, mint Budapestre.
Logodi utca (I. kerület)
Pasztellszínű házak, csendes mellékutcák és nyugodt atmoszféra, a környéknek kifejezetten toszkán hangulata van.
Tóth Árpád sétány
A virágos erkélyek, a régi házak és a hangulatos fasor miatt sok turista azt hiheti, hogy valamilyen mediterrán városban jár.
Óbuda, Fő tér
A színes, alacsony házak és a macskaköves utcák inkább emlékeztetnek egy bajor kisvárosra, mint egy főváros részletére.
Templom tér és környéke
Az ódon épületek és a nyugodt környezet miatt különleges hangulata van ennek a résznek.
Wekerletelep
A XIX. kerület legendás kertvárosa egységes építészeti stílusával olyan, mintha egy német mesevárosból emelték volna át Budapestre.
Diószegi utca és környéke
A VIII. kerület ezen része különösen erős kelet-európai atmoszférát áraszt.
A kopott homlokzatok, gangos házak és nyers városi hangulat miatt sokaknak Belgrád vagy Szarajevó jut eszébe.
Andrássy út
A monumentális épületek és a széles sugárút sok külföldinek Londont idézi.
Budapest gyalogosbarát, lehet sétálni
Budapest hivatalosan is a világ leginkább gyalogosbarát városa lett a Freetour.com legfrissebb rangsora alapján. Nem London, nem Párizs és nem is Róma kapta ezt a megtisztelő címet.
A neves nemzetközi platform, a Freetour.com adatai alapján Budapest az első helyen végzett a gyalogtúrákra leginkább ajánlott 100 város listáján. A budapesti turizmus újabb sikerének értékét tovább növeli, hogy erős mezőnyben sikerült diadalmaskodnia Magyarország fővárosának.
