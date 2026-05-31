Magyar busz karambolozott Csehországban – többen is megsérültek
Körülbelül 30 személy utazott rajta.
Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban – közölte a cseh rendőrség.
Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget.
A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították.
A rendőrség a helyszín átvizsgálása után azt feltételezi, hogy a síkos, vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára, és összeütközött az autóbusszal - közölte az MTI.
A cseh Idnes értesülései szerint a baleset České Budějovice megyében, Boršov nad Vltavou közelében történt.
