Magyar busz karambolozott Csehországban – többen is megsérültek

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 21:01
Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban – közölte a cseh rendőrség.

Magyar rendszámú busz karambolozott Csehországban Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget.

A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították.

A rendőrség a helyszín átvizsgálása után azt feltételezi, hogy a síkos, vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára, és összeütközött az autóbusszal - közölte az MTI.

A cseh Idnes értesülései szerint a baleset České Budějovice megyében, Boršov nad Vltavou közelében történt.

