Hol lennének ma a The Office sorozat sztárjai? Darryl és Erin elárulják!

A népszerű ál-dokumentumfilmes sitcom kilenc évadon át futott 2005 és 2013 között. A The Office sztárjai véleményt formáltak arról, hogy egykori karaktereik vajon 2026-ban hol tarthatnak az életben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 17:30
A The Office egykori szereplői, Craig Robinson és Ellie Kemper találgatják, hol lennének a karaktereik ma – 13 évvel a szituációs komédia vége után.

Jelenet a The Office sorozatból Fotó: NBC Universal Television

Hol tartanának most a The Office szereplői?

Az 54 éves Robinson Darryl Philbin raktári alkalmazottat alakította, aki végül otthagyta a Dunder Mifflint, hogy csatlakozzon az Athlead sportcéghez, amelyet Jim Halpert (John Krasinski) alapított.

„Azt hiszem, Darryl nagyon sikeres” – mondta Robinson a People magazinnak. „Remek kapcsolatokat épített ki, és most több ismert sportszemélyiség ügynöke. Szóval nagy szükségünk lesz rá. Van belőle úgy három vagy négy” – tette hozzá.

Ami a 46 éves Kempert illeti, ő Erin Hannont alakította, aki az 5. évadban csatlakozik a Dunder Mifflin recepciósaként. Végig se veled, se nélküled kapcsolata van Andy Bernarddal (Ed Helms), míg végül a 9. évad végén randevúzik Pete Millerrel (Jake Lacy).

„Igen, remélem, hogy talált magának párt. És azt is érzem, hogy dolgozik, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy még mindig a recepciósként, de remélhetőleg a vendéglátásban. Azt hiszem, megpróbálja boldoggá tenni az embereket, bármit is hoz ez” – mondta Kemper arról, hogy hol élne Erin 2026-ban.

A The Office „mockumentary sitcom” kilenc évadon át futott 2005 és 2013 között – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
