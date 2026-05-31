Kulcsár Edina mozgalmas családi életükről vallott: „A legfontosabb, hogy mindig együtt legyünk”

Kulcsár Edina és G.w.M hatalmas mozaikcsaládjában soha nincs unalom: a sztárpár hat gyermekkel tölti a mindennapjait, így náluk minden nap egy kisebb szervezést igényel. Az egykori szépségkirálynő most a gyereknap apropóján mesélt arról, hogyan telnek náluk a hétköznapok, milyen programokat szeretnek közösen csinálni, és hogyan készültek az idén.

Kulcsár Edina elárulta, hogy náluk szinte minden olyan nap ünnepnek számít, amikor együtt lehet a teljes család.

„Szerencsére minden héten legalább egyszer, de van, amikor többször is van olyan, hogy nálunk van mind a 6 gyermekünk, így mi minden ilyen alkalmat próbálunk gyereknapként felfogni. Úgy vélekedünk a gyereknapról, mint a karácsonyról. Nemcsak akkor ajándékozzuk meg a másikat, és nemcsak akkor szeretjük egymást minden külső tényezőt kizárva, amikor karácsony van, hanem akkor, amikor csak lehetőségünk adódik. Ettől függetlenül lesz egy kis különlegesség a mostani vasárnapban, ugyanis a nagyobbik lányom, Nina két típusú táncot is tanul; balettot, illetve akrobatikus rock and rollt, és utóbbi kapcsán fellépése lesz a kerületünkben megrendezésre kerülő rendezvényen, amire nagyon készülünk és nagyon várjuk” – kezdte a Metropolnak Edina.

A sztáranyuka szerint gyerekei szerencsére nagyon szeretnek együtt lenni, és szinte bárminek tudnak örülni, ha azt közösen élhetik át.

„Szerencsére nagyon szeretnek együtt lenni, és szinte mindennek tudnak örülni, ha közösen csinálhatják. Mivel még csak nemrég köszöntött be a jó idő, így most már tudunk menni a szabadba, de nagyon nagy mozisok vagyunk, bár a kicsiket nem mindig tudjuk vinni. Imádunk wellnessezni, szeretjük a játszóházakat és a játszótereket, de itthon is imádnak játszani. Ők még szoktak szerepjátékokat is játszani, például iskolásat, amit mindig irigykedve nézek, hiszen fantasztikus, hogy milyen fantáziájuk van.”