Kulcsár Edina mozgalmas családi életükről vallott: „A legfontosabb, hogy mindig együtt legyünk”
Hat gyermek mellett egy egyszerű kirándulás is komoly logisztikát igényel, de Kulcsár Edina szerint minden pillanat megéri. Kulcsár Edina most őszintén mesélt arról, hogyan telnek náluk a hétköznapok, és milyen különleges programmal készült gyereknapra.
Kulcsár Edina és G.w.M hatalmas mozaikcsaládjában soha nincs unalom: a sztárpár hat gyermekkel tölti a mindennapjait, így náluk minden nap egy kisebb szervezést igényel. Az egykori szépségkirálynő most a gyereknap apropóján mesélt arról, hogyan telnek náluk a hétköznapok, milyen programokat szeretnek közösen csinálni, és hogyan készültek az idén.
Kulcsár Edina családja egy évben többször tart gyereknapot
Kulcsár Edina elárulta, hogy náluk szinte minden olyan nap ünnepnek számít, amikor együtt lehet a teljes család.
„Szerencsére minden héten legalább egyszer, de van, amikor többször is van olyan, hogy nálunk van mind a 6 gyermekünk, így mi minden ilyen alkalmat próbálunk gyereknapként felfogni. Úgy vélekedünk a gyereknapról, mint a karácsonyról. Nemcsak akkor ajándékozzuk meg a másikat, és nemcsak akkor szeretjük egymást minden külső tényezőt kizárva, amikor karácsony van, hanem akkor, amikor csak lehetőségünk adódik. Ettől függetlenül lesz egy kis különlegesség a mostani vasárnapban, ugyanis a nagyobbik lányom, Nina két típusú táncot is tanul; balettot, illetve akrobatikus rock and rollt, és utóbbi kapcsán fellépése lesz a kerületünkben megrendezésre kerülő rendezvényen, amire nagyon készülünk és nagyon várjuk” – kezdte a Metropolnak Edina.
Kulcsár Edina gyerekei szeretnek együtt játszani
A sztáranyuka szerint gyerekei szerencsére nagyon szeretnek együtt lenni, és szinte bárminek tudnak örülni, ha azt közösen élhetik át.
„Szerencsére nagyon szeretnek együtt lenni, és szinte mindennek tudnak örülni, ha közösen csinálhatják. Mivel még csak nemrég köszöntött be a jó idő, így most már tudunk menni a szabadba, de nagyon nagy mozisok vagyunk, bár a kicsiket nem mindig tudjuk vinni. Imádunk wellnessezni, szeretjük a játszóházakat és a játszótereket, de itthon is imádnak játszani. Ők még szoktak szerepjátékokat is játszani, például iskolásat, amit mindig irigykedve nézek, hiszen fantasztikus, hogy milyen fantáziájuk van.”
Edina azt is elmondta, hogy kertjüket igazi gyerekparadicsommá alakítják.
Most éppen készül otthon a kertünk, így egyelőre a nagy kerti játékok még váratnak magukra, de reméljük, már nem sokáig. Ha elkészül, szerintem egy igazi gyerekparadicsom lesz, ahol rengeteg időt tudnak majd együtt tölteni.
„Viszont addig is szinte minden gyerekünk kapott kisautót, vagy éppen quadot, ki-ki a saját életkorához legmegfelelőbbet, és mostanában ez a mindennapi hobbink. Imádnak vezetni, csak úgy, mint a szüleik. De a legfontosabb, hogy mindig együtt legyünk és közösen szerezzünk élményeket.”
Kulcsár Edina és férje, G.w.M már hozzászoktak a káoszhoz
Persze hat gyermek mellett még egy egyszerű kirándulás vagy állatkerti program megszervezése sem kis feladat, de Edina szerint náluk ez már teljesen természetes része a mindennapoknak.
„Nyilván hat gyerekkel minden program egy kicsit nagyobb szervezést igényel, mint egy átlagos családnál.”
Több táskával indulunk útnak, több mindent kell előre átgondolni, és már indulás előtt végig kell venni, hogy mindenkinél megvan-e az innivaló, a nasi, a váltóruha, ki hol ül az autóban, és még sorolhatnám. De közben ez már annyira a mindennapjaink része lett, hogy rutinból megy. Én pedig nagyon élvezem ezt az egészet, függetlenül attól, hogy néha idegőrlő az elindulás, mert amikor látom rajtuk az örömöt és a boldogságot, akkor minden előkészületet megér.
„A közös élmények számomra felbecsülhetetlenek, és ezek azok a pillanatok, amikből a legszebb emlékek születnek.”
