Elképesztő fordulat Kulcsár Edina kislányának születésnapján – Senki sem számított erre a nagy hírre

Az elmúlt években Kulcsár Edina élete valóban nyitott könyvvé vált, hiszen válása és új kapcsolata is a nyilvánosság előtt zajlott. Ma azonban már sokkal inkább a család és a gyerekek állnak a középpontban, és most ismét egy megható mérföldkőhöz érkeztek.

Kulcsár Edina kislánya mérföldkőhöz ért

Kulcsár Edina lánya, Nina 2020-ban született, és bár Csuti és Edina házassága 2022-ben hivatalosan véget ért, a kislány mindkét szülő életében kiemelt helyet foglal el. Kulcsár Edina Instagram-oldalán most egy igazán különleges pillanatot osztott meg követőivel, amely nemcsak egy születésnapról szólt. A kis Nina ugyanis betöltötte a hatodik életévét, ami önmagában is nagy esemény, ám az ünneplés ezúttal ennél is többről szólt. A jeles napon érkezett meg az a hír, amely hosszú távon is meghatározza a kislány életét: felvették abba az iskolába, ahová igazán vágyott.

A büszke édesanya így számolt be az örömteli pillanatról:

Ma szóltak vissza, hogy felvették abba a suliba, ahova menni szerettünk volna. Volt egy kis izgalom, mert nem volt biztos, hogy tud oda menni, de nagyon pozitívak voltunk. Erre ma a szülinapján hívtak, csodás nap a mai.

Egy teljesen új életszakasz kapujában

A sorokból is érezhető, mennyi izgalom és várakozás előzte meg ezt a napot. Nem csoda, hiszen az iskolakezdés minden család életében hatalmas mérföldkő, különösen egy első osztályba készülő kisgyermek esetében. Kulcsár Edina kislánya számára ezzel egy teljesen új korszak veszi kezdetét: barátok, tanulás és rengeteg élmény vár rá szeptembertől. Az édesanya minden megszólalásából kitűnik, hogy mennyire büszke a gyermekeire, és hogy nagycsaládban éli az életét. Egy másik megható üzenetet is megosztott, amelyben jövőbeli útjára bocsátotta gyermekét:

Legyél mindig ilyen boldog és vidám. Azt kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, az utadat kísérje egészség és szerencse. Mert azt tudom, hogy Te mindig 200%-ot fogsz mindenbe beletenni.

A család számára tehát ez a születésnap nemcsak az ünneplésről szólt, hanem egy új életszakasz kapuját is megnyitotta. És nem csak Nina kezdi meg idén az iskolát, hiszen más sztárcsemeték, például Curtis kisfia is hasonló cipőben jár. A rapper a múlt héten íratta be gyermekét egy sporttagozatra, ami nem is volt kérdés egy ilyen pörgős, energikus kisfiú esetében.

Csuti sem maradt ki a köszöntésekből, szívhez szóló sorokkal üzent kislányának, megerősítve, hogy Nina az utolsó lélegzetéig számíthat rá, hiszen az egész világot jelenti neki. Mindez jól mutatja: bár a sztárpár élete külön utakon folytatódik, a legfontosabb dolgokban továbbra is egységet alkotnak és teljes erejükkel a gyermekeik mellett vannak.