Csuti: „Nálunk a gyerekek nem látnak sem cigarettát, sem alkoholos termékeket”
A műsorvezető nagy hangsúlyt fektet az ünnepekre. Szabó András Csutival sportról, gyereknevelésről, példamutatásról és a húsvétról beszélgettünk.
Szabó András Csuti nemrég a legfittebb férfi műsorvezető díjat nyerte el a Just Clear Awardon, ahol többek között elmesélte, miért különösen fontos számára ez az elismerés, miért érzi prioritásnak, hogy saját magán keresztül példát mutasson a gyerekeinek és azt is elárulta, miért annyira kivételes számára a húsvét.
Szabó András Csuti: Nálunk a gyerekek nem látnak alkoholt és cigarettát!
Az üzletember számára az idei kitüntetés különösen értékes, mivel a korábbiakhoz képest másik kategóriában is elismerték a munkáját.
Nagyon örültem, hogy díjazott lettem, mert a tavalyi és a tavaly előtti évben az év legfittebb férfi influenszere kategóriában nyertem, idén viszont én lettem az év legfittebb férfi műsorvezetője, ami még különlegesebb elismerés nekem
– mondta. Majd hozzátette: édesapaként nagyon fontosnak tartja, hogy milyen példát látnak a gyerekek a szüleiktől.
Szerintem óriási jelentősége van, hogy mit tapasztalnak belőled a gyerekek. A sport mellett fontos, hogy hogyan táplálod a testedet belülről, milyen vitaminokat szedsz, hogyan figyelsz oda arra, hogy mikor mit eszel, mit iszol. Nálunk a gyerekek nem látnak sem cigarettát, sem alkoholos termékeket.
Az alapvető rossz szokások mellőzésén felül Csutiék arra is külön figyelmet szentelnek, hogy mik azok a termékek a háztartásukban, amik biztosítják az egészséges táplálkozást.
Egészséges dolgokat, összetevőket, egészséges kenyeret és cukormentes édességeket látnak. Mindezt nem lehetne megmutatni nekik, ha nem így élnénk. Nekem ebben óriási segítség Bius, aki már-már mániákusan odafigyel a legapróbb részletekre is, sőt, a gyerekek étkezését is megreformálta.
Az édesapa számára teljesen egyértelmű, hogy például szabad tartású tyúktojást, nátrium-nitrit-mentes sonkát, házi termelésű sajtokat fogyasztanak és ezek csak az alapvető élelmiszerek, amik általában minden háztartásban megtalálhatók, szerinte azonban ezek közül sem mindegy, hogy milyet választ az ember.
Két éve értettem meg igazán, hogy a saját testünkön és egészségünkön nem szabad spórolni. Örülök, hogy fel tudtam venni a fonalat ebben, de be kell valljam, nem tudnék ennyire tudatos lenni, ha nem Bius lenne a párom.
Csutiéknál a húsvét az egyik legfontosabb ünnep
Csuti elárulta, számára ez az egyik legfontosabb ünnep a húsvét, amelynek hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, gyerekei pedig az ilyenkor szokásos édességhalmaz helyett olyan ajándékokat kapnak, amik beilleszthetők az egészségtudatos életvitelbe. Ugyanúgy tele van szórva náluk is a kert tojásokkal, csak nem olyanokkal, amik minden bolt polcán megtalálhatók, hanem egyéb beszerzési helyeken vásárolnak, káros anyagoktól mentes finomságokat. A gyermeki öröm pedig mindennél fontosabb, az apuka például minden évben kitalál valami újat, hogyan lepje meg őket.
Minden évben alkotok valamit, hogy „nyomot hagyjak”, ami miatt azt hihetik, hogy tényleg ott járt a húsvéti nyuszi. Tavaly kivágtam egy kis részt a kerítés aljából, mondtam nekik, hogy biztos ott szaladt ki. De előfordult olyan is, hogy hoztam nyuszibogyót és mutattam nekik, hogy itt járt és tutira elmenekült
– emlékezett vissza nevetve.
Ahogy nyílik az ajtó és látják, hogy van valami nyom, már nevetnek, sikoltoznak; egy szülőnek elképesztően fontos látni az örömöt az arcukon, ez mindennél többet ér. Szeretném hinni, hogy ott van még a lelkükben az a mesevarázs, amit ez az ünnep ad, mert gyerekkoromban nekem is fontos volt, biztos vagyok benne, hogy nekik is sokat jelent.
Mindezek mellett ugyanakkor meglepő, hogy a locsolkodást Csuti kevésbé preferálja.
Gyerekként is ritkán jártam, nem tudom miért, valahogy nem szerettem. Volt bennem egy bizonytalanság, hogy vajon kapok-e érte valamit, soha nem éreztem ezt igazán komfortosnak. Vágyom rá, hogy a kisfiammal járjunk majd ugyanolyan öltönyben locsolkodni, de egyelőre még nem jutottunk idáig, talán majd idén. A kislányom viszont természetesen nem marad ki a locsolkodásból
