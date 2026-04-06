Csuti: „Nálunk a gyerekek nem látnak sem cigarettát, sem alkoholos termékeket”

Szabó András Csuti nemrég a legfittebb férfi műsorvezető díjat nyerte el a Just Clear Awardon, ahol többek között elmesélte, miért különösen fontos számára ez az elismerés, miért érzi prioritásnak, hogy saját magán keresztül példát mutasson a gyerekeinek és azt is elárulta, miért annyira kivételes számára a húsvét.

Szabó András Csuti párjával, Sudár Biankával nagyon odafigyel az egészségtudatos életmódra (Fotó: Szabolcs László)

Szabó András Csuti: Nálunk a gyerekek nem látnak alkoholt és cigarettát!

Az üzletember számára az idei kitüntetés különösen értékes, mivel a korábbiakhoz képest másik kategóriában is elismerték a munkáját.

Nagyon örültem, hogy díjazott lettem, mert a tavalyi és a tavaly előtti évben az év legfittebb férfi influenszere kategóriában nyertem, idén viszont én lettem az év legfittebb férfi műsorvezetője, ami még különlegesebb elismerés nekem

– mondta. Majd hozzátette: édesapaként nagyon fontosnak tartja, hogy milyen példát látnak a gyerekek a szüleiktől.

Szerintem óriási jelentősége van, hogy mit tapasztalnak belőled a gyerekek. A sport mellett fontos, hogy hogyan táplálod a testedet belülről, milyen vitaminokat szedsz, hogyan figyelsz oda arra, hogy mikor mit eszel, mit iszol. Nálunk a gyerekek nem látnak sem cigarettát, sem alkoholos termékeket.

Az alapvető rossz szokások mellőzésén felül Csutiék arra is külön figyelmet szentelnek, hogy mik azok a termékek a háztartásukban, amik biztosítják az egészséges táplálkozást.

Egészséges dolgokat, összetevőket, egészséges kenyeret és cukormentes édességeket látnak. Mindezt nem lehetne megmutatni nekik, ha nem így élnénk. Nekem ebben óriási segítség Bius, aki már-már mániákusan odafigyel a legapróbb részletekre is, sőt, a gyerekek étkezését is megreformálta.

Az édesapa számára teljesen egyértelmű, hogy például szabad tartású tyúktojást, nátrium-nitrit-mentes sonkát, házi termelésű sajtokat fogyasztanak és ezek csak az alapvető élelmiszerek, amik általában minden háztartásban megtalálhatók, szerinte azonban ezek közül sem mindegy, hogy milyet választ az ember.