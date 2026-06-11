„Gyönyörű vagy” - Nagyváradi Nelli dögös fotóval bolondít
A szőke szépség elkápráztatta oldala követőit. Nagyváradi Nelli dögös fotója láttán rajongói szóhoz sem jutottak.
A szépséges Nagyváradi Nelli nem semmi ruhában szakadt ki otthona környezetéből. A szexi énekesnő fotói hamar közönség kedvencek lettek.
Nagyváradi Nelli szexi fotója felpörgette közösségi oldalát
Nem is egy, hanem rögtön négy fotóval érkezett a szexi énekesnő, aki folyamatosan újabbnál-újabb tartalmakkal látja el követőit. Nagyváradi Nelli nemrég egy szállodából posztolt.
Az énekesnő egy szexi narancsos, mélyen kivágott felsőben jelent meg, haját pedig lágyan kiengedve hagyta. Göndör loknijai mellett tökéletesen kihúzott szeme is fokozza szexi látványát. Nagyváradi Nelli lazán kortyolgatta kezében tartott italát.
Gyönyörű vagy Nelli!!!!
- írta egyik követője szexi fotósorozata alá.
A képaláírás egyik hashtag-je szerint csajos utazáson vett részt Nelli, a „bday” megjelölés alapján valakinek a születésnapját ünnepelhették. Lesd meg te is Nelli fotóját.
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