RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: Paul, a polip képes megjósolni a sportmérkőzések eredményeit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Többször is helyesen tippelt a világbajnokság alatt. Győzelmei után tragikusan végződött a polip sorsa.

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2026.06.11. 07:00
jóslás élőlény mérkőzés polip világbajnokság

A világbajnokságon számos legenda születik, de egyik sem olyan különleges, mint a nyolckarú sztár, Paul. A polip igazi sztárrá nőtte ki magát a történelem során.

polip
Paul, a polip a világbajnokságok sztárja volt / Fotó:  unsplash (illusztráció)

A polip mérkőzéseket jósolt meg

A 2026-os világbajnokság apropóján napirendre kerültek a híres jóslatok, amelyek beigazolódtak az évek során. Egy szimuláció például arról döntött, hogy Lionel Messi Argentínát sorozatban a második győzelméhez vezeti, míg a brazil Nostradamus, Athos Salome merészen kijelentette, hogy egy piros mezben játszó csapat emeli majd magasba a trófeát. 

Ezeknek a jósoknak viszont sosem lehetnek olyan népszerűek és pontosak, mint Paul a polip, aki olyannyira pontos és veszélyes volt, hogy halálos fenyegetéseket is kapott már. A 2010-es világbajnokság emlékezetes pillanatai közé tartozott a híres élőlény tűpontos jóslataival, akinek hírneve tehetségével együttesen nőtt - írja a LadBible.

A Németországban élő Paul először a 2008-as Európa-bajnokság idején kezdett el mérkőzéseket jósolni, amikor gondozói két doboz ételt – az egyiket kagylóval, a másikat osztrigával – tettek az akváriumába, mindkettőt a versenyző országok nemzeti zászlajával díszítve. Amelyik ételt Paul kiválasztotta, azt tekintették a jóslatának. Paul a német válogatott négy Európa-bajnoki mérkőzésének eredményét helyesen jósolta meg, de két hibát is elkövetett, köztük a döntőben Spanyolország ellen elszenvedett vereséget.

Paul eközben a 2010-es világbajnokságon vált világszerte híressé, amikor sorozatban hét német mérkőzés eredményét is helyesen jósolta meg.

Paul olyan sztárrá vált, hogy a Németország–Spanyolország elődöntőre vonatkozó jóslatát élőben közvetítették a tévében, csakhogy a szurkolók rémülten reagáltak, amikor a saját országuk helyett a La Roját választotta.

Ez odáig vezetett, hogy Berlinben polipellenes dalokat kezdtek énekelni. A közösségi médiában annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a halálát követelték, olyanokat mondtak, hogy süssék meg és dobják cápák közé. Egy argentin újság még egy receptet is leközölt, hogyan lehetne megsütni és megenni Paul-t, mondván: „Csak négy normál burgonyára, olívaolajra és egy kis borsra van szükséged.”  Végül a spanyolok győzelmét Hollandia ellen is megjósolta, elfogását pedig elkerülte.

Sajnos Paul a 2010-es világbajnokság után életét vesztette. 2010. október 26-án holtan találták az akváriumában. Alig két és fél éves volt, bár ez a faj esetében normális élettartamnak számít. Mégis, az ő emléke nem merült feledésbe. Sok állat megpróbálta utánozni Paul sikerét, de azóta sem jártak sikerrel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu