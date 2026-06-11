Hihetetlen: Paul, a polip képes megjósolni a sportmérkőzések eredményeit

A világbajnokságon számos legenda születik, de egyik sem olyan különleges, mint a nyolckarú sztár, Paul. A polip igazi sztárrá nőtte ki magát a történelem során.

Paul, a polip a világbajnokságok sztárja volt / Fotó: unsplash (illusztráció)

A polip mérkőzéseket jósolt meg

A 2026-os világbajnokság apropóján napirendre kerültek a híres jóslatok, amelyek beigazolódtak az évek során. Egy szimuláció például arról döntött, hogy Lionel Messi Argentínát sorozatban a második győzelméhez vezeti, míg a brazil Nostradamus, Athos Salome merészen kijelentette, hogy egy piros mezben játszó csapat emeli majd magasba a trófeát.

Ezeknek a jósoknak viszont sosem lehetnek olyan népszerűek és pontosak, mint Paul a polip, aki olyannyira pontos és veszélyes volt, hogy halálos fenyegetéseket is kapott már. A 2010-es világbajnokság emlékezetes pillanatai közé tartozott a híres élőlény tűpontos jóslataival, akinek hírneve tehetségével együttesen nőtt - írja a LadBible.

A Németországban élő Paul először a 2008-as Európa-bajnokság idején kezdett el mérkőzéseket jósolni, amikor gondozói két doboz ételt – az egyiket kagylóval, a másikat osztrigával – tettek az akváriumába, mindkettőt a versenyző országok nemzeti zászlajával díszítve. Amelyik ételt Paul kiválasztotta, azt tekintették a jóslatának. Paul a német válogatott négy Európa-bajnoki mérkőzésének eredményét helyesen jósolta meg, de két hibát is elkövetett, köztük a döntőben Spanyolország ellen elszenvedett vereséget.

Paul eközben a 2010-es világbajnokságon vált világszerte híressé, amikor sorozatban hét német mérkőzés eredményét is helyesen jósolta meg.

Paul olyan sztárrá vált, hogy a Németország–Spanyolország elődöntőre vonatkozó jóslatát élőben közvetítették a tévében, csakhogy a szurkolók rémülten reagáltak, amikor a saját országuk helyett a La Roját választotta.

Ez odáig vezetett, hogy Berlinben polipellenes dalokat kezdtek énekelni. A közösségi médiában annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a halálát követelték, olyanokat mondtak, hogy süssék meg és dobják cápák közé. Egy argentin újság még egy receptet is leközölt, hogyan lehetne megsütni és megenni Paul-t, mondván: „Csak négy normál burgonyára, olívaolajra és egy kis borsra van szükséged.” Végül a spanyolok győzelmét Hollandia ellen is megjósolta, elfogását pedig elkerülte.