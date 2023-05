Cselekkel, trükkökkel várják a jegy nélküli szurkolókat a budapesti EL-döntőn

A budapesti 2020-as európai Szuperkupa-meccs és az Európa-bajnoki mérkőzések után kellő rutinnal és tapasztalattal várja a május 31-i Roma-Sevilla Európa-liga döntőt Szabó Vilmos és csapata. Az MLSZ projektigazgatója lapunknak elmondta, minden adott ahhoz, hogy emlékezetes finálét rendezzenek a Puskás Arénában.

Puskás Aréna / Fotó: Mónus Márton

- Ez a lesz a harmadik nagy eseményünk a Puskás Arénában – mondta Szabó Vilmos. - Szerencsére ugyanazzal a csapattal tudok együtt dolgozni, amely a Szuperkupán és az Eb-n is működött. Sok a hasonlóság, most azonban sokkal csendesebben, nyugodtabban zajlik a szervezés, mert már elég nagy a tapasztalatunk ebben. Az UEFA nagyon elégedett a munkánkkal, szeretnek ide járni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hátra dőlhetünk. Legnagyobb figyelmet igényli továbbra is a szervezés.

Szabó Vilmos elárulta, az ő feladatuk leginkább a stadionon belüli és annak környékén történő dolgok megszervezése.

- A csapatok érkezése és elszállásolása UEFA-feladat, de ebben is segítünk közterület foglalási engedélyekkel. Például a repülő landolása után a csapatbusz már a betonon várja majd a játékosokat és a stábot, azonnal felszállhatnak rá. A charter gépekkel érkező szurkolókat szintén buszok szállítják, kijelöltük, hol tudnak parkolni. A fan meeting point a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséghez tartozik, ők bonyolítják le a stadionon kívüli, a városban történő dolgokat.

Szabó Vilmos Fotó: Veres Viktor

Sok mindent előre egyeztettek, a Roma mindössze egy apró módosítást kért: a csapat vezetőedzője, Jose Mourinho törölte az egyik budapesti edzést.

- Semmi olyat nem mondtak, ami minket váratlanul ért volna, apró kérések, módosítások felmerültek, de ezek jelentéktelenek. Például eddig arra készültünk, hogy a Róma a Puskás Arénában edz a mérkőzés előtti napon, de ezt az utolsó pillanatban törölték, Rómában megtartják az edzést, és úgy indulnak Budapestre.

Az UEFA attól tart, hogy ezúttal is számos szurkoló érkezik majd jegy nélkül a helyszínre. Csakúgy mint tavaly Párizsban a Real Madrid-Liverpool Bajnokok Ligája döntőben.

- Másfél éven folyamatos egyeztetésekkel dolgozunk. A tavalyi párizsi döntőn történtek miatt a lehető legmagasabb biztonsági fokozottal készülünk a mérkőzésre. Már kaptunk információt arról, hogy Rómából valóban várhatóak belépő nélküli drukkerek, de megemelt biztonsági létszámmal, illetve apró taktikákkal, cselekkel készülünk, hogy kiszűrjük őket. Már teljes kapacitással dolgozunk a héten. Az UEFA-tól közel 200 ember van itt a helyszínen, az MLSZ részéről 30-an lehetünk, 1200-an lesznek a biztonsági szolgálattól, 500 önkéntes dolgozik, és majdnem 800-1000 közé tehetők a büfések és a VIP-en belüli felszolgálók száma. Közel négyezren vagyunk, akik részt veszünk az Európa-liga döntő megrendezésében.