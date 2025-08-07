Köpni-nyelni nem tudnak a szurkolók: Szoboszlai helyett egy másik magyar név került fel az Aranylabda-listára

Nyilvánosságra hozták az Aranylabda 30-as listáját. Szoboszlai Dominik nem került fel rá, egy másik magyar név viszont igen.
Kíváncsian várták a magyar szurkolók, hogy a Liverpoollal angol bajnok Szoboszlai Dominik ott lesz-e azon a 30 fős listán, akik közül kikerül az Aranylabda idei nyertese. Csütörtökön pedig nyilvánosságra hozták a várva várt névsort, amelyre Szoboszlai sajnos nem, a magyar származású, svéd válogatott Gyökeres Viktor viszont felkerült.
Az első körös a 30-as listát a France Football és a L'Équipe újságírói állították össze - írja a Magyar Nemzet. A következő körben a FIFA-világranglista első száz nemzetéből egy-egy újságíró állít fel egy tízes listát. Az ezek után járó pontokat összesítik, és a legtöbbet begyűjtő focista kapja majd az Aranylabdát.
