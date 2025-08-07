Köpni-nyelni nem tudnak a szurkolók: Szoboszlai helyett egy másik magyar név került fel az Aranylabda-listára

Kíváncsian várták a magyar szurkolók, hogy a Liverpoollal angol bajnok Szoboszlai Dominik ott lesz-e azon a 30 fős listán, akik közül kikerül az Aranylabda idei nyertese. Csütörtökön pedig nyilvánosságra hozták a várva várt névsort, amelyre Szoboszlai sajnos nem, a magyar származású, svéd válogatott Gyökeres Viktor viszont felkerült.

Jude Bellingham (angol, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (francia, PSG)

Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)

Désiré Doué (francia, PSG)

Denzel Dumfries (holland, Inter)

Serhou Guirassy (guineai, Dortmund)

Gyökeres Viktor (svéd, Sporting)

Erling Haaland (norvég, Manchester City)

Asraf Hakimi (marokkói, PSG)

Harry Kane (angol, Bayern München)

Hvicsa Hvarackelia (georgiai, Napoli, majd PSG)

Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)

Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)

Lautaro Martínez (argentin, Inter)

Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)

Scott McTominay (skót, Napoli)

Nuno Mendes (portugál, PSG)

Joao Neves (portugál, PSG)

Michael Olise (francia, Bayern München)

Cole Palmer (angol, Chelsea)

Pedri (spanyol, Barcelona)

Raphinha (brazil, Barcelona)

Declan Rice (angol, Arsenal)

Fabián Ruiz (spanyol, PSG)

Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)

Virgli van Dijk (holland, Liverpool)

Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

Vitinha (portugál, PSG)

Florian Wirtz (német, Leverkusen)

Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

Az első körös a 30-as listát a France Football és a L'Équipe újságírói állították össze - írja a Magyar Nemzet. A következő körben a FIFA-világranglista első száz nemzetéből egy-egy újságíró állít fel egy tízes listát. Az ezek után járó pontokat összesítik, és a legtöbbet begyűjtő focista kapja majd az Aranylabdát.