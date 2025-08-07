RETRO RÁDIÓ

Köpni-nyelni nem tudnak a szurkolók: Szoboszlai helyett egy másik magyar név került fel az Aranylabda-listára

Nyilvánosságra hozták az Aranylabda 30-as listáját. Szoboszlai Dominik nem került fel rá, egy másik magyar név viszont igen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.08.07. 18:45
Szoboszlai Dominik aranylabda Gyökeres Viktor

Kíváncsian várták a magyar szurkolók, hogy a Liverpoollal angol bajnok Szoboszlai Dominik ott lesz-e azon a 30 fős listán, akik közül kikerül az Aranylabda idei nyertese. Csütörtökön pedig nyilvánosságra hozták a várva várt névsort, amelyre Szoboszlai sajnos nem, a magyar származású, svéd válogatott Gyökeres Viktor viszont felkerült.

Szoboszlai nincs, Gyökeres viszont ott van az Aranylabda-listán
Szoboszlai Dominik nem, Gyökeres Viktor viszont ott van az Aranylabda-listán Fotó: AFP

Szoboszlai nem, Gyökeres viszont ott van az Aranylabda-listán

  • Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (francia, PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
  • Désiré Doué (francia, PSG)
  • Denzel Dumfries (holland, Inter)
  • Serhou Guirassy (guineai, Dortmund)
  • Gyökeres Viktor (svéd, Sporting)
  • Erling Haaland (norvég, Manchester City)
  • Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
  • Harry Kane (angol, Bayern München)
  • Hvicsa Hvarackelia (georgiai, Napoli, majd PSG)
  • Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
  • Lautaro Martínez (argentin, Inter)
  • Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  • Scott McTominay (skót, Napoli)
  • Nuno Mendes (portugál, PSG)
  • Joao Neves (portugál, PSG)
  • Michael Olise (francia, Bayern München)
  • Cole Palmer (angol, Chelsea)
  • Pedri (spanyol, Barcelona)
  • Raphinha (brazil, Barcelona)
  • Declan Rice (angol, Arsenal)
  • Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
  • Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
  • Virgli van Dijk (holland, Liverpool)
  • Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
  • Vitinha (portugál, PSG)
  • Florian Wirtz (német, Leverkusen)
  • Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

Az első körös a 30-as listát a France Football és a L'Équipe újságírói állították össze - írja a Magyar Nemzet. A következő körben a FIFA-világranglista első száz nemzetéből egy-egy újságíró állít fel egy tízes listát. Az ezek után járó pontokat összesítik, és a legtöbbet begyűjtő focista kapja majd az Aranylabdát.

 

