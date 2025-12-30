Fazekas Gergő a legjobb nyolc közé várja a magyar válogatottat
Kicsit sok már a sérülésekből, immár Imre Bence fellépése is kétséges a kézilabda Európa-bajnokságon. Fazekas Gergő azonban nem esik kétségbe.
Nem elég, hogy Máthé Dominik térdműtét miatt nem szerepelhet a január 15-én rajtoló skandináviai kézilabda Eb-n, most Imre Bence is hasizomsérülésre panaszkodik. Ám válogatottunk irányítója, Fazekas Gergő optimizmusát ez sem befolyásolja.
Kőkemény sportág a kézilabda, együtt jár a sérülésekkel. Vita nélkül hiányzik a válogatottból Doma, viszont azt csak akkor hiszem el, hogy Imre Bence is kihagyja a kontinensversenyt, amennyiben január másodikán nem jelenik meg a felcsúti edzőtáborban
– mondta a lengyelországi légiós Gergő a Metropolnak. Biztos abban, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány olyan erőkből állította össze Eb-keretét, amellyel Imre esetleges kiesése is orvosolható.
Mivel a Plockban együtt játszom Ilics Zoránnal, ő majd több részt vállal a megsokasodott feladatokból
– húzta alá Gergő.
Plockiakkal csipkelődik Fazekas Gergő
Ami a január 16-i első csoportrivális lengyeleket illeti, elmondta: régóta froclizzák egymást, bár azt örömmel konstatálta, hogy a lengyelek a magyar együttest tartják jobbnak.
Rá két napra az olaszokat nem szabad félvállról venni, mert markánsan fejlődnek. A záró, huszadikai csoporttalálkozó a vízválasztó, Izland olyan rivális, amelyik a világ legkiválóbbjának is feladja a leckét
– tette hozzá Fazekas, aki lehetségesnek tartja a nyolc közé kerülést.
Magyar meccsnapok
A mieink csoporttalálkozói a norvégiai Kristiansandban:
Január 16., 20:30: Magyarország-Lengyelország
Január 18., 20:30: Olaszország-Magyarország
Január 20., 20:30: Magyarország-Izland
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre