Fazekas Gergő a legjobb nyolc közé várja a magyar válogatottat

Kicsit sok már a sérülésekből, immár Imre Bence fellépése is kétséges a kézilabda Európa-bajnokságon. Fazekas Gergő azonban nem esik kétségbe.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.12.30. 18:15
kézilabda Európa-bajnokság Imre Bence Fazekas Gergő Máthé Dominik sérülés

Nem elég, hogy Máthé Dominik térdműtét miatt nem szerepelhet a január 15-én rajtoló skandináviai kézilabda Eb-n, most Imre Bence is hasizomsérülésre panaszkodik. Ám válogatottunk irányítója, Fazekas Gergő optimizmusát ez sem befolyásolja.

Fazekas Gergő
Fazekas Gergő a nyolc közé várja a csapatot az Eb-n (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Kőkemény sportág a kézilabda, együtt jár a sérülésekkel. Vita nélkül hiányzik a válogatottból Doma, viszont azt csak akkor hiszem el, hogy Imre Bence is kihagyja a kontinensversenyt, amennyiben január másodikán nem jelenik meg a felcsúti edzőtáborban

– mondta a lengyelországi légiós Gergő a Metropolnak. Biztos abban, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány olyan erőkből állította össze Eb-keretét, amellyel Imre esetleges kiesése is orvosolható.

Mivel a Plockban együtt játszom Ilics Zoránnal, ő majd több részt vállal a megsokasodott feladatokból

– húzta alá Gergő.

Plockiakkal csipkelődik Fazekas Gergő

Ami a január 16-i első csoportrivális lengyeleket illeti, elmondta: régóta froclizzák egymást, bár azt örömmel konstatálta, hogy a lengyelek a magyar együttest tartják jobbnak.

Rá két napra az olaszokat nem szabad félvállról venni, mert markánsan fejlődnek. A záró, huszadikai csoporttalálkozó a vízválasztó, Izland olyan rivális, amelyik a világ legkiválóbbjának is feladja a leckét

 – tette hozzá Fazekas, aki lehetségesnek tartja a nyolc közé kerülést.

Magyar meccsnapok

A mieink csoporttalálkozói a norvégiai Kristiansandban:

Január 16., 20:30: Magyarország-Lengyelország

Január 18., 20:30: Olaszország-Magyarország

Január 20., 20:30: Magyarország-Izland

 

 

