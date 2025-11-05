Azt állítják, már most jobb: elővigyázatosságra int a legenda Lékai Máté utódja miatt

Minden idők legkiválóbb magyar kézilabdázója, Kovács Péter a lengyel Plockban szereplő, az osztrákok elleni összecsapáson ötgólos csapatirányító, átlövő Fazekas Gergő játéktudása kapcsán megállapította: rá fokozottan igaz Napóleonnak az a mondása, miszerint minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotját. Tehát ha elég tehetséges, kitartó és ambiciózus, akkor a legmagasabb szintre is elérhet. Tény, Fazekas vezéregyéniség, de hozzáértők szerint még idő kell ahhoz, hogy végképp beérjen.

Fazekas Gergő már most Európa egyik legjobb kézilabdázójává nőtte ki magát Fotó: Mediaworks

Fazekas Gergő kézilabdázó már most jobb Lékai Máténál?

Sokan azt állítják, a visszavonult Lékai Máténál már most, 22 évesen jobb, de ezt a nézetet nem osztom, mert Lékai rutinjával még nem vérteződött fel. Merész betörései, bikaerős lövései, okos átadásai a magyar válogatott meghatározó erejévé teszik, de képességei további javítása elvárt. Viszont elővigyázatosnak kell lenni, és ennek kapcsán a honi női mezőnyből hozom fel Háfra Noémi példáját: remek tehetségnek indult, amit sajnos mai jelenével nem igazol. Bár lengyel földön csak két klub játszik főszerepet, a Fazekas-féle Plock, illetve a Kielce, tehát nincs igazi rivalizálás, de meg kell találni a módját annak, hogy Gergőt fizikailag felerősítsék

– mondta a Metropolnak Kovács Péter.

Üdvös lenne, ha a német Bundesliga felé orientálódna, mert ott az öreg kontinens krémje zsúfolódik össze

– állt elő ötletével a legenda, akinek megvan a véleménye Máthé Dominik hányattatásairól is. Norvégiai légiósunk az utolsó válogatottbéli tétmeccsét 2024. januárjában játszotta.

Megértem, hogy Bécsben nem vállalta a fellépést, hiszen háromszor műtötték a térdét. Attól tartok, az újabb sebészi beavatkozástól való félelme miatt még a januári Eb-re sem lesz képességei teljes birtokában, pedig óriási szükség lenne rá. Bár nem ismerem személyesen, és az egészségi állapotáról sem tudok közelebbit, de feltételezem, hogy a térdszalagjai születése óta gyengék, ez állandó sérülésekhez vezet. Attól tartok, az Eb-rajtjáról csak gondos, mindenre kiterjedő orvosi konzílium mondja majd ki a végső szót

– tette hozzá Kovács.