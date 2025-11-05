RETRO RÁDIÓ

Azt állítják, már most jobb: elővigyázatosságra int a legenda Lékai Máté utódja miatt

Mindegy, hogy jobbról, balról vagy középről lövi át a védőfalat. Fazekas Gergő már most Európa egyik legjobb kézilabdázójává nőtte ki magát. Ezt igazolta a hétvégén, amikor kézilabda-válogatottunk Bécsben 31-27-re verte Ausztriát.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.11.05. 09:02
kézilabda-Eb kovács péter Fazekas Gergő Máthé Dominik

Minden idők legkiválóbb magyar kézilabdázója, Kovács Péter a lengyel Plockban szereplő, az osztrákok elleni összecsapáson ötgólos csapatirányító, átlövő Fazekas Gergő játéktudása kapcsán megállapította: rá fokozottan igaz Napóleonnak az a mondása, miszerint minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotját. Tehát ha elég tehetséges, kitartó és ambiciózus, akkor a legmagasabb szintre is elérhet. Tény, Fazekas vezéregyéniség, de hozzáértők szerint még idő kell ahhoz, hogy végképp beérjen.

Fazekas Gergő kézilabdázó
Fazekas Gergő már most Európa egyik legjobb kézilabdázójává nőtte ki magát Fotó: Mediaworks

Fazekas Gergő kézilabdázó már most jobb Lékai Máténál?

Sokan azt állítják, a visszavonult Lékai Máténál már most, 22 évesen jobb, de ezt a nézetet nem osztom, mert Lékai rutinjával még nem vérteződött fel. Merész betörései, bikaerős lövései, okos átadásai a magyar válogatott meghatározó erejévé teszik, de képességei további javítása elvárt. Viszont elővigyázatosnak kell lenni, és ennek kapcsán a honi női mezőnyből hozom fel Háfra Noémi példáját: remek tehetségnek indult, amit sajnos mai jelenével nem igazol. Bár lengyel földön csak két klub játszik főszerepet, a Fazekas-féle Plock, illetve a Kielce, tehát nincs igazi rivalizálás, de meg kell találni a módját annak, hogy Gergőt fizikailag felerősítsék

mondta a Metropolnak Kovács Péter.

Üdvös lenne, ha a német Bundesliga felé orientálódna, mert ott az öreg kontinens krémje zsúfolódik össze

– állt elő ötletével a legenda, akinek megvan a véleménye Máthé Dominik hányattatásairól is. Norvégiai légiósunk az utolsó válogatottbéli tétmeccsét 2024. januárjában játszotta.

Megértem, hogy Bécsben nem vállalta a fellépést, hiszen háromszor műtötték a térdét. Attól tartok, az újabb sebészi beavatkozástól való félelme miatt még a januári Eb-re sem lesz képességei teljes birtokában, pedig óriási szükség lenne rá. Bár nem ismerem személyesen, és az egészségi állapotáról sem tudok közelebbit, de feltételezem, hogy a térdszalagjai születése óta gyengék, ez állandó sérülésekhez vezet. Attól tartok, az Eb-rajtjáról csak gondos, mindenre kiterjedő orvosi konzílium mondja majd ki a végső szót

– tette hozzá Kovács.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
