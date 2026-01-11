RETRO RÁDIÓ

„Így kell végigcsinálnunk” – Megsérült az Eb-n a magyar vízilabda-válogatott sztárja

Soma helyett Csoma a kapuban. Varga Zsolt szövetségi kapitány egyelőre nem számíthat ászára a vízilabda-Eb-n.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.11. 07:30
Váratlanul simán, 15-7-re legyőzte Franciaországot a magyar válogatott a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokság első csoportkörében. A vízilabda-Eb sikeres rajtja után Varga Zsolt szövetségi kapitány egy rossz hírről is beszámolt.

Varga Zsolt egyelőre nem számíthat Vogel Somára a vízilabda-Eb-n, de a helyettesére sem lehet panasza, sőt!
Varga Zsolt egyelőre nem számíthat Vogel Somára a vízilabda-Eb-n, de a helyettesére sem lehet panasza, sőt! (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)

A magyar csapat meccskeretében sem volt ott a pénteki edzésen megsérült Vogel Soma. A Ferencváros kapusának egészségi állapotáról a franciák elleni Eb-meccs után beszélt a kapitány.

Szemsérülés szenvedett a vízilabda-Eb-n a válogatott kapusa

„Tegnap edzésen volt egy kisebb sérülés. Ezt kell most két-három napig kezelni, de itt van Soma, ezt a pár napot most így kell végigcsinálnunk” – mondta Varga Zsolt.

A Magyar Nemzet emlékeztet: az M4 Sport kommentátora szerint Vogel szemsérülést szenvedett az edzésen.

Helyettese az a Csoma Kristóf volt a kapuban, aki többször is bravúrral védett és 56 százalékos védési hatékonysággal zárta a mérkőzést. Varga külön kiemelte az ezüstéremmel zárt tavalyi, szingapúri világbajnokságon már bizonyított Honvéd-kapust és gratulált a franciák elleni teljesítményéhez.

A magyar válogatott legközelebb hétfőn (15.15, tv: M4 Sport) Montenegró ellen játszik a póló-Eb A csoportjában, majd szerdán délidőben Málta lesz a mieink ellenfele.

 

