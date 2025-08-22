„Nem rosszabb az állapota” – megúszhatja a műtétet a Fradi kulcsembere

Kedvező hírekkel szolgált Nyéki Balázs, a Bajnokok Ligája-aranyérmes, magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes FTC vízilabda-csapatának vezetőedzője. Vogel Soma kapcsán korábban a műtét is felmerült.
A sokak által a földkerekség legkiválóbb vízilabda-csapatának tartott ferencvárosiaknál már edz Jansik Szilárd, aki a szingapúri világbajnokságon a sérült szeme miatt sordöntő meccsekről maradt le, így kihagyta a szerbek elleni győztes elődöntőt, majd a Spanyolországgal szembeni vesztes fináléban sem ugorhatott vízbe.
A vb-t megelőző olaszországi edzőtáborozás során véletlenül belekaptak a szemébe, megsérült a retinája, és ez a panasza kiújult Szingapúrban, majd az itthoni kezeléseknek köszönhetően most tökéletesen egészséges, és hétfőn már edzésbe állt
– nyilatkozta a Metropolnak a szakember, majd friss híreket közölt Vogel Soma állapotáról. A világbajnok kapuvédő a sérült, fájós csípője miatt kihagyta a szingapúri vb-t.
Bár úgy volt, hogy műteni kell, de a beavatkozás egyelőre nem aktuális, tudniillik kapott egy hatékony angol injekciót, amit a labdarúgó Premier League-futballisták sérülésére, panaszaira írnak fel. Jelenleg gyógytornát végez, azt tapasztaljuk, hogy az állapota nem rosszabbodik. Meglátjuk, mikor lesz képes komolyabb edzésmunkára is
– fogalmazott Nyéki Balázs.
