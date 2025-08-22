RETRO RÁDIÓ

„Nem rosszabb az állapota” – megúszhatja a műtétet a Fradi kulcsembere

Kedvező hírekkel szolgált Nyéki Balázs, a Bajnokok Ligája-aranyérmes, magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes FTC vízilabda-csapatának vezetőedzője. Vogel Soma kapcsán korábban a műtét is felmerült.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.22. 12:30
vízilabda Vogel Soma Nyéki Balázs Jansik Szilárd FTC

A sokak által a földkerekség legkiválóbb vízilabda-csapatának tartott ferencvárosiaknál már edz Jansik Szilárd, aki a szingapúri világbajnokságon a sérült szeme miatt sordöntő meccsekről maradt le, így kihagyta a szerbek elleni győztes elődöntőt, majd a Spanyolországgal szembeni vesztes fináléban sem ugorhatott vízbe.

Vogel Soma kapcsán kiderült, egyelőre nem kell műteni Fotó: Koncz Márton

A vb-t megelőző olaszországi edzőtáborozás során véletlenül belekaptak a szemébe, megsérült a retinája, és ez a panasza kiújult Szingapúrban, majd az itthoni kezeléseknek köszönhetően most tökéletesen egészséges, és hétfőn már edzésbe állt

– nyilatkozta a Metropolnak a szakember, majd friss híreket közölt Vogel Soma állapotáról. A világbajnok kapuvédő a sérült, fájós csípője miatt kihagyta a szingapúri vb-t.

Bár úgy volt, hogy műteni kell, de a beavatkozás egyelőre nem aktuális, tudniillik kapott egy hatékony angol injekciót, amit a labdarúgó Premier League-futballisták sérülésére, panaszaira írnak fel. Jelenleg gyógytornát végez, azt tapasztaljuk, hogy az állapota nem rosszabbodik. Meglátjuk, mikor lesz képes komolyabb edzésmunkára is

– fogalmazott Nyéki Balázs.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu