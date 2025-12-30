RETRO RÁDIÓ

Teljesen máshova igazol Tóth Alex? Nem várt klubnál tűnt fel a menedzsere

Egy olyan klub stadionjánál tűnt fel a 20 éves focista menedzsere, amelynek az érdeklődéséről korábban nem lehetett olvasni. Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.30. 15:45
Tóth Alex Fradi Chelsea

Továbbra is sok a kérdőjel, vajon melyik topbajnokságból kerül ki Tóth Alex új csapata. Számos klub érdeklődéséről lehetett hallani az utóbbi időben a Fradi 20 éves középpályásával kapcsolatban, Kubatov Gábor klublenök pedig úgy fogalmazott az évértékelő interjújában: ha egy komoly ajánlatot kapnak érte, akkor el kell engedni. A transzfer ugyanis az egész magyar labdarúgást egy magasabb polcra helyezné.

Tóth Alex új csapata
Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki (Fotó: Nemzeti Sport)

Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki

Tóth Alexet az olasz Juventus, az angol Newcastle és Brighton mellett a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is figyelte az utóbbi időben. A válogatott focista menedzsere, Papp Bence viszont most egy olyan klub stadionjánál tűnt fel, amelyről korábban nem lehetett olvasni. Táptalajt adva ezzel a találgatásoknak – írja a Mandiner.

A játékosügynök a minap Londonban tárgyalt – azt egyelőre nem tudni, hogy miről és kivel –, de a Chelsea stadionjának, a Stamford Bridge-nek a szomszédságából jelentkezett be a közösségi oldalán.

Mint az az érdeklődők listájából is kiderült, a szigetországból korábban „csak” a Newcastle és a Brighton került szóba Tóth Alex kapcsán, de nem kizárt, hogy időközben további Premier League-klubok is felfigyeltek a Fradi tehetségére – akivel kapcsolatban egyébként felmerült, ha alá is ír valamelyik topbajnokságba, valószínűleg csak a nyáron csatlakozik új csapatához, addig pedig marad a Ferencvárosban.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

