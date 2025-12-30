Teljesen máshova igazol Tóth Alex? Nem várt klubnál tűnt fel a menedzsere

Továbbra is sok a kérdőjel, vajon melyik topbajnokságból kerül ki Tóth Alex új csapata. Számos klub érdeklődéséről lehetett hallani az utóbbi időben a Fradi 20 éves középpályásával kapcsolatban, Kubatov Gábor klublenök pedig úgy fogalmazott az évértékelő interjújában: ha egy komoly ajánlatot kapnak érte, akkor el kell engedni. A transzfer ugyanis az egész magyar labdarúgást egy magasabb polcra helyezné.

Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki (Fotó: Nemzeti Sport)

Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki

Tóth Alexet az olasz Juventus, az angol Newcastle és Brighton mellett a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is figyelte az utóbbi időben. A válogatott focista menedzsere, Papp Bence viszont most egy olyan klub stadionjánál tűnt fel, amelyről korábban nem lehetett olvasni. Táptalajt adva ezzel a találgatásoknak – írja a Mandiner.

A játékosügynök a minap Londonban tárgyalt – azt egyelőre nem tudni, hogy miről és kivel –, de a Chelsea stadionjának, a Stamford Bridge-nek a szomszédságából jelentkezett be a közösségi oldalán.

Mint az az érdeklődők listájából is kiderült, a szigetországból korábban „csak” a Newcastle és a Brighton került szóba Tóth Alex kapcsán, de nem kizárt, hogy időközben további Premier League-klubok is felfigyeltek a Fradi tehetségére – akivel kapcsolatban egyébként felmerült, ha alá is ír valamelyik topbajnokságba, valószínűleg csak a nyáron csatlakozik új csapatához, addig pedig marad a Ferencvárosban.

@borsonline_aktualis Először beszélt magánéletéről Tóth Alex Tóth Alex csak focis dolgokat posztol a közösségi médiájára, semmi mást #bors #TóthAlex #fradi #magyarválogatott #interjú ♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis