„Ezt nem tartom szép dolognak” – Kubatov Gábor nekiment Csányi Sándornak

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is megtartotta évértékelőjét a Ferencváros elnöke. Kubatov Gábor az M4 Sportnak adott interjúban tekintett vissza az elmúlt esztendőre. Azzal kezdte, nem lehet maradéktalanul elégedett azzal, amit a focicsapat elért az elmúlt évben, de tudja, hogy az elégedettsége a lehetetlennel érne fel.

Kubatov Gábor beszélt Tóth Alexről és Varga Barnabásról is az évértékelő interjújában Fotó: Földi Imre/Nemzeti Sport

Kubatov Gáborban kettős érzések vannak

Kubatov Gábor bevallotta, kettős érzések vannak benne, mert hazai szinten olyan csapatoktól kaptak ki, amellyel senki sem számolt, miközben az őszi Európa-liga szereplés elképesztően jól sikerült. Amit ott elértek, az bravúr, de itthon is kellene a hasonló teljesítmény. Hozzátette azonban, hogy a vereségekből lehet a legtöbbet tanulni. A vezetőedző szerződésének meghosszabbításáról azt mondta, azért döntöttek így, mert Robbie Keane győztes típus, motivált, kérlelhetelen és őszinte. Nem szerették volna, ha bármely klub lecsapott volna rá - írja a Magyar Nemzet.

Varga Barnabást csapágyasra hajtották

Az FTC elnöke kitért arra is, bántja, hogy nyáron az Magyar Labdarúgó Szövetség nem kérte ki a véleményüket a fiatalszabállyal, pontosabban ajánlással kapcsolatban. Úgy véli, ennek az a következménye, hogy a piacon lévő kevés magyar játékosnak felmegy a fizetése. Ez az egész piacot átalakítja. Kiemelte, a magyar labdarúgás teljesítményéhez a Fradi sokat hozzátesz. De jó lenne, ha a nemzetközi kupameccseken eltöltött idő is beleszámítana az MLSZ által kitalált szabályozásba. Varga Barnabást például az ősszel csapágyasra hajtották, ez ennek a szabálynak is a következménye.

Kubatov Gábor Csányi Sándorról

Kubatov Gábornak kifogásai vannak az MLSZ szakmai munkájával. Felhívta a figyelmet arra, hogy nemzetközi szinten nincs elismert magyar játékvezető, és a szövetség feladata lenne a nevelés. A klubelnök elmondta, nyitott lenne egy olyan eszmecserére, ahol az MLSZ és a Sportállamtitkárság képviselői leülnek egymással beszélni.

Elmondta, hogy az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak vannak érdekeltségei az NB I-ben és az NB II-ben. Mármint az ott szereplő egyes kluboknál. Kubatov kifejtette, hogy Csányi Sándor a MOL Igazgatótanácsának alelnöke. Ez a testület döntött az Újpest megvételéről. Kubatov szerint ez nem szép dolog. Szerinte Európában példátlan, hogy egy ország futballszövetségének az elnöke egyes klubokban is érdekelt.

A Ferencváros elnöke szerint Csányi újpesti kapcsolódása mellett ott van az NB II-es Vasas is, amelyről szintén azt lehet hallani, hogy Csányi Sándornak ott is vannak érdekeltségei.