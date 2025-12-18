„Ezt nem tartom szép dolognak” – Kubatov Gábor nekiment Csányi Sándornak
A Ferencváros elnöke szerint példátlan, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének, Csányi Sándornak érdekeltségei legyenek NB I-es és NB II-es klubokban. Kubatov Gábor beszélt Tóth Alexről és Varga Barnabásról is az évértékelő interjújában.
Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is megtartotta évértékelőjét a Ferencváros elnöke. Kubatov Gábor az M4 Sportnak adott interjúban tekintett vissza az elmúlt esztendőre. Azzal kezdte, nem lehet maradéktalanul elégedett azzal, amit a focicsapat elért az elmúlt évben, de tudja, hogy az elégedettsége a lehetetlennel érne fel.
Kubatov Gáborban kettős érzések vannak
Kubatov Gábor bevallotta, kettős érzések vannak benne, mert hazai szinten olyan csapatoktól kaptak ki, amellyel senki sem számolt, miközben az őszi Európa-liga szereplés elképesztően jól sikerült. Amit ott elértek, az bravúr, de itthon is kellene a hasonló teljesítmény. Hozzátette azonban, hogy a vereségekből lehet a legtöbbet tanulni. A vezetőedző szerződésének meghosszabbításáról azt mondta, azért döntöttek így, mert Robbie Keane győztes típus, motivált, kérlelhetelen és őszinte. Nem szerették volna, ha bármely klub lecsapott volna rá - írja a Magyar Nemzet.
Varga Barnabást csapágyasra hajtották
Az FTC elnöke kitért arra is, bántja, hogy nyáron az Magyar Labdarúgó Szövetség nem kérte ki a véleményüket a fiatalszabállyal, pontosabban ajánlással kapcsolatban. Úgy véli, ennek az a következménye, hogy a piacon lévő kevés magyar játékosnak felmegy a fizetése. Ez az egész piacot átalakítja. Kiemelte, a magyar labdarúgás teljesítményéhez a Fradi sokat hozzátesz. De jó lenne, ha a nemzetközi kupameccseken eltöltött idő is beleszámítana az MLSZ által kitalált szabályozásba. Varga Barnabást például az ősszel csapágyasra hajtották, ez ennek a szabálynak is a következménye.
Kubatov Gábor Csányi Sándorról
Kubatov Gábornak kifogásai vannak az MLSZ szakmai munkájával. Felhívta a figyelmet arra, hogy nemzetközi szinten nincs elismert magyar játékvezető, és a szövetség feladata lenne a nevelés. A klubelnök elmondta, nyitott lenne egy olyan eszmecserére, ahol az MLSZ és a Sportállamtitkárság képviselői leülnek egymással beszélni.
Elmondta, hogy az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak vannak érdekeltségei az NB I-ben és az NB II-ben. Mármint az ott szereplő egyes kluboknál. Kubatov kifejtette, hogy Csányi Sándor a MOL Igazgatótanácsának alelnöke. Ez a testület döntött az Újpest megvételéről. Kubatov szerint ez nem szép dolog. Szerinte Európában példátlan, hogy egy ország futballszövetségének az elnöke egyes klubokban is érdekelt.
A Ferencváros elnöke szerint Csányi újpesti kapcsolódása mellett ott van az NB II-es Vasas is, amelyről szintén azt lehet hallani, hogy Csányi Sándornak ott is vannak érdekeltségei.
Tóth Alexet és Varga Barnabást is elengedhetik
Kubatov Gábor a Fradi két játékosáról, Tóth Alexről és Varga Barnabásról is beszélt. Előbbit istenadta tehetségnek nevezte, aki szorgalmas, alázatos, csak a labdarúgásra koncentrál. Azt mondta, jelenleg nincs konkrét ajánlata, de a világ összes komoly csapata nézi őt. Ha a Fradi kap egy komoly ajánlatot, akkor el kell engedni. Az a transzfer az egész magyar labdarúgást magasabb polcra helyezné. Vargáról pedig azt mondta, embert kell keresni a helyére. A csatár 31 éves, csak néhány éve van hátra a profi futballban, és őt is nézi számtalan nagy csapat.
Másfél éves szerződése van még, de van egy megállapodásuk: ha a télen jó ajánlat jön érte, el fogják őt engedni.
A világ jelenlegi legjobb klubcsapata az FTC
A többi szakosztályról szólva a klubelnök azt mondta, jó lenne, ha a női kézilabdacsapat bejutna a Bajnokok Ligája Final Fourba. A férfi vízilabdázókat a világ jelenlegi legjobb klubcsapataként jellemezte. A férfi kézilabdázóktól is várja az előrelépést, a felzárkózást a Szeged és a Veszprém mellé. A jégkorong pedig úgy arat bravúrgyőzelmeket, hogy nincs saját csarnoka.
Mi lesz 2026-ban?
Ami 2026-ot illeti: Kubatov Gábor azt mondta, hogy amikor balliberális kormányok voltak idehaza, a Fradi mindig rosszul járt. A jelenlegi kormánypárt politikai ellenfelei arra törekednek, hogy mindent megváltoztassanak, egy korábbi számítás alapján a jelenlegi ellenzék új adótervei több mint 3 milliárd forintot vennének el a Fraditól. Ezt pedig Kubatov Gábor nem szeretné átélni.
