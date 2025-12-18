Átigazolási bomba: Magyar focistákra cseréli légiósait a Fradi?

Jelentős átalakuláson eshet át már télen a magyar bajnoki címvédő. A Fradi új igazolásokkal készülhet a legfrissebb hírek szerint, amivel nemcsak a saját keretét erősítené meg, hanem az egyik legfőbb riválist is meggyengítené.

A Fradi új igazolásokkal pótolná a lehetséges távozóit az NB I-ből Fotó: Micheller Szilvia / Mediaworks

A Fradi új igazolásokra készül?

Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt, Tóth Alex iránt topbajnokságokból érdeklődnek. A 20 éves válogatott középpályást a Bayern München, a Dortmund, a Leipzig, a Leverkusen, a Juventus, a Liverpool, a Newcastle és a Brighton is vinné, de állítólag nem ő az egyetlen, aki távozhat. A Football Hungary Instagram-oldalán jelent meg, hogy a francia belső védő, Ibrahim Cissé és a jobbhátvéd, Cebrail Makreckis szintén elhagyhatja a magyar rekordbajnokot.

A vezetőség már megkezdte az említett játékosok pótlására a kereséseket, amely kapcsán az a sajtóhír röppent fel, hogy mindhárom játékost a közvetlen rivális, a Fizz Ligát jelenleg vezető ETO-ból pótolná az FTC

– olvasható a bejegyzésben.

Tóth Alex helyére állítólag a válogatott Vitális Milánt szemelte ki az FTC, és a két légióst is magyarokkal pótolnák. Makreckis helyére Tóth Rajmund, Cissé utódlására pedig Csinger Márk a kiszemelt egyes hírek szerint.