Alakul a magyar hatalomátvétel Liverpoolban, Tóth Alex velük versenyez a Vörösök mezéért

Újra felerősödött a Liverpool érdeklődésének híre a Fradi kincse iránt. Tóth Alex mellett holland és német középpályás a kiszemelt.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.12.17. 13:30
Módosítva: 2025.12.17. 15:10
tóth alex fradi szoboszlai dominik Arne Slot kerkez milos liverpool premier league

Többek között olasz, német és angol sztárklubok sorával hozták már hírbe Tóth Alexet, aki egy éven belül nőtte ki magát soroksári NB II-es labdarúgóból a Ferencváros és a magyar válogatott erősségévé, az élvonal messze legértékesebb játékosává. A Premier League-bajnok Liverpool érdeklődése sem új keletű, de egy friss sajtóértesülés most olajat öntött a tűzre: a Fradi nagy értéke két másik középpályással együtt esélyes arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa legyen.

Tóth Alexet egyedül többe taksálja a Transfermarkt, mint öt NB I-es csapat teljes játékoskeretét
A Fradi 20 éves nagy értéke, Tóth Alex még nála is fiatalabb tehetségekkel együtt esélyes a Liverpool-szerződésre   –   Fotó: Tumbász Hédi

A Liverpoollal kapcsolatban rendre belsős információkhoz jutó szabadúszó újságíró, James William tette közzé az X-en (korábban: Twitter), hogy a Vörösök olyan fiatal és sokoldalú belső középpályások egyikét szerződtetnék nyáron, mint az NB I-ből már kiemelkedő Tóth Alex, illetve Kees Smit és Assan Ouédraogo.

Tóth Alex Liverpool-kiszemelt, de...

Hogy nem lesz könnyű dolga a Fradi tehetségének, jelzi, a még nála is fiatalabb riválisai már erősebb bajnokságokban hívták föl magukra a figyelmet. A Gulácsi Péter és Orbán Willi Bundesliga-második csapatában, az RB Leipzigben játszó Ouédraogo 19 évesen már német A válogatottnak mondhatja magát, és eddigi 12 tétmeccsén 3 gól és 4 gólpassz a mérlege; a hasonló korú holland U21-es válogatott Smit pedig gyerekkora óta Arne Slot kedvence. Amikor Szoboszlaiék trénere 2017-től közel négy évig az AZ Alkmaarnál dolgozott (eleinte pálya-, majd vezetőedzőként), már 11-12 éves korában felfigyelt a klub kölyökcsapataiban fejlődő Kees Smitre. A posztja legkelendőbb reménységei közé tartozó középpályás ifjú kora ellenére már nemzetközi kupákban is rutinos játékosnak számít, 56 tétmérkőzésen szerepelt az AZ proficsapatában (4 gól és 7 gólpassz áll eddig a neve mellett).

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
