Alakul a magyar hatalomátvétel Liverpoolban, Tóth Alex velük versenyez a Vörösök mezéért

Többek között olasz, német és angol sztárklubok sorával hozták már hírbe Tóth Alexet, aki egy éven belül nőtte ki magát soroksári NB II-es labdarúgóból a Ferencváros és a magyar válogatott erősségévé, az élvonal messze legértékesebb játékosává. A Premier League-bajnok Liverpool érdeklődése sem új keletű, de egy friss sajtóértesülés most olajat öntött a tűzre: a Fradi nagy értéke két másik középpályással együtt esélyes arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa legyen.

A Fradi 20 éves nagy értéke, Tóth Alex még nála is fiatalabb tehetségekkel együtt esélyes a Liverpool-szerződésre – Fotó: Tumbász Hédi

A Liverpoollal kapcsolatban rendre belsős információkhoz jutó szabadúszó újságíró, James William tette közzé az X-en (korábban: Twitter), hogy a Vörösök olyan fiatal és sokoldalú belső középpályások egyikét szerződtetnék nyáron, mint az NB I-ből már kiemelkedő Tóth Alex, illetve Kees Smit és Assan Ouédraogo.

🚨Understand #LFC have lined up young midfielder Alex Toth as an incoming next summer with the club interested in young versatile central players, Kees Smit & Assan Ouedraogo of note. — James William (@JamesWillliam_) December 16, 2025

Tóth Alex Liverpool-kiszemelt, de...

Hogy nem lesz könnyű dolga a Fradi tehetségének, jelzi, a még nála is fiatalabb riválisai már erősebb bajnokságokban hívták föl magukra a figyelmet. A Gulácsi Péter és Orbán Willi Bundesliga-második csapatában, az RB Leipzigben játszó Ouédraogo 19 évesen már német A válogatottnak mondhatja magát, és eddigi 12 tétmeccsén 3 gól és 4 gólpassz a mérlege; a hasonló korú holland U21-es válogatott Smit pedig gyerekkora óta Arne Slot kedvence. Amikor Szoboszlaiék trénere 2017-től közel négy évig az AZ Alkmaarnál dolgozott (eleinte pálya-, majd vezetőedzőként), már 11-12 éves korában felfigyelt a klub kölyökcsapataiban fejlődő Kees Smitre. A posztja legkelendőbb reménységei közé tartozó középpályás ifjú kora ellenére már nemzetközi kupákban is rutinos játékosnak számít, 56 tétmérkőzésen szerepelt az AZ proficsapatában (4 gól és 7 gólpassz áll eddig a neve mellett).