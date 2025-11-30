Világhírű sztárklubba vezethet az út a Fradiból: ők Tóth Alex riválisai

Liverpool, Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig vagy éppen a Juventus – többek között ezekkel a topligás futballklubokkal hozták hírbe Tóth Alexet az utóbbi hetek nemzetközi sporthíreiben. A Ferencváros 20 éves középpályása tavaly ilyenkor még az NB II-es Soroksárban szerepelt. Azóta viszont már az Európa-liga-főtáblás Fradi alapembere, 9-szeres magyar válogatott, és a magyar élvonal legtöbbre (5 millió euró, azaz 1,9 milliárd forint) taksált futballistája. Csakhogy azok sem akárkik, akikkel a fenti csapatok rajta kívül számolnak a téli erősítéseik tervezésekor.

Tóth Alex nem akárkikkel került egy listára a Juventusnál Fotó: Nemzeti Sport

Nem csoda, hogy a tehetséges focista a minap szerényen és józanul nyilatkozott minderről az Origónak, mondván: jól hangoznak a nevek, de ezek még csak szóbeszédek, neki pedig ábrándozás helyett a saját dolgával kell foglalkoznia, abból is van elég. Hát még posztriválisokból, akik egy-egy átigazolási időszakban szóba jönnek az említettekhez hasonló sztárkluboknál. Csak az egyik legesélyesebb kérőjeként emlegetett Juventus esetében vagy tucatnyi középpályás-kiszemelt szerepelt már az olasz sajtóhírekben.

Velük versenyez Tóth Alex a Juventus kívánságlistáján

Az Atalanta 26 éves, brazil válogatott légiósáért, a Barcelona-kiszemelt Édersonért például 30-40 millió eurót (11,5-15,3 milliárd forint) is hajlandó lenne fizetni a Juve, ami alsó hangon a duplája a Tóth vételáraként bedobott 15 millió eurós summának. A Corriere dello Sport olasz sportnapilap szerint rajta kívül két 30-on túli rutinos róka neve is szerepel a trinóiak listáján: az Olympique Marseille 93-szoros dán válogatottja, Pierre-Emile Höjbjerg, és a korábbi Inter-sztár, 99-szeres horvát válogatott Marcelo Brozovic, aki két éve Cristiano Ronaldo csapatársa a szaúdi Al-Nasszrnél.

Velük ellentétben Tóth Alexet egyelőre csak ígéretes fiatalként emlegetik az olaszok a Juventus radarjára került középpályások közül. Édersonéknál olcsóbb, ellenben kockázatosabb is lenne a szerződtetése, ráadásul az aláírásáért sorban álló konkurencia is óvatosságra késztetheti a torinói vezetőket