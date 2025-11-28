RETRO RÁDIÓ

Nem csak a Liverpool figyeli, újabb sztárcsapatok jelentkeztek be Tóth Alexért

Újabb sztárcsapatok figyelik a Fradi-tehetségét. Egy német szakújságíró szerint nem csak a Liverpool, hanem a Bayern München is szeretné Tóth Alexet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 09:00
Tóth Alex Liverpool FC Fradi

Tóth Alexnek lesz miből válogatni nyáron, ha a klubváltás mellett teszi le a voksát, hiszek akadnak szép számmal jelentkezők. A 20 éves játékos ma oszlopos tagja a Fradinak és a magyar válogatottnak is. Most pedig felröppentek a hírek, hogy több külföldi csapat is szeretné magához csalogatni a fiatal tehetséget: a Bayern München és a Liverpool is figyelteti Tóth Alexet. 

Tóth Alexet a Liverpool és a Bayern München is figyeli
Tóth Alexet a Liverpool és a Bayern München is figyeli Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol

Tóth Alexért versenyeznek a klubcsapatok

Korábban is szóltak már a hírek arról, hogy a Fradi-játékosát figyeli az olasz Juventus együttese, de most újabb klubcsapatokkal hozták hírbe. Ekrem Konur, egy német szakújságíró a saját X-oldalán osztotta meg azt a bejegyzést, miszerint a Leipzig és a Leverkusen vezeti a versenyt Tóth Alex megszerzéséért, de jól áll a Juventus is. A felsorolt csapatok között pedig láthatjuk, hogy a Bayern München és a Borussia Dortmund is szeretné megkaparintani a magyar válogatott játékosát. 

Ahogy a Bors korábban megírta, Tóth Alex idén a Ferencváros egyik kulcsembere lett: eddig 54 tétmérkőzésen 15 gólpasszt és 4 gólt jegyzett a zöld-fehérek színeiben, és Marco Rossi válogatottjának is stabil tagja. A Transfermarkt októberi frissítése óta ő a teljes magyar NB I legértékesebb játékosa 5 millió euróval.

Az FTC-sztárja rekordot dönthet 

Korábban arról lehetett hallani, hogy a Liverpool 15 millió eurót (6 milliárd forintot) ajánlhatna érte, ha a Fradi rábólintana erre az ajánlatra, az minden korábbinál nagyobb bevételt hozó átigazolást jelentene a klub számára. A jelenlegi csúcs ifj. Lisztes Krisztián nevéhez fűződik: érte 6 millió eurót kapott a Ferencváros a Frankfurttól.

@borsonline_aktualis

Tóth Alex bekerült a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett a soron következő vb-selejtezőkre. #tothalex #marcorossi #magyarvalogatott #fradi #valogatott #borsonline

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

