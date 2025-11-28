Nem csak a Liverpool figyeli, újabb sztárcsapatok jelentkeztek be Tóth Alexért

Tóth Alexnek lesz miből válogatni nyáron, ha a klubváltás mellett teszi le a voksát, hiszek akadnak szép számmal jelentkezők. A 20 éves játékos ma oszlopos tagja a Fradinak és a magyar válogatottnak is. Most pedig felröppentek a hírek, hogy több külföldi csapat is szeretné magához csalogatni a fiatal tehetséget: a Bayern München és a Liverpool is figyelteti Tóth Alexet.

Tóth Alexet a Liverpool és a Bayern München is figyeli Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Tóth Alexért versenyeznek a klubcsapatok

Korábban is szóltak már a hírek arról, hogy a Fradi-játékosát figyeli az olasz Juventus együttese, de most újabb klubcsapatokkal hozták hírbe. Ekrem Konur, egy német szakújságíró a saját X-oldalán osztotta meg azt a bejegyzést, miszerint a Leipzig és a Leverkusen vezeti a versenyt Tóth Alex megszerzéséért, de jól áll a Juventus is. A felsorolt csapatok között pedig láthatjuk, hogy a Bayern München és a Borussia Dortmund is szeretné megkaparintani a magyar válogatott játékosát.

🚨🆕 #Ferencváros 🇭🇺

Ferencváros midfielder Alex Toth is attracting major interest!



⚔️ Leipzig & Leverkusen lead the race, with Juventus joining in.



👀 Bayern Munich & Dortmund also monitoring at a lower level. pic.twitter.com/AupP8sUoRl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 26, 2025

Ahogy a Bors korábban megírta, Tóth Alex idén a Ferencváros egyik kulcsembere lett: eddig 54 tétmérkőzésen 15 gólpasszt és 4 gólt jegyzett a zöld-fehérek színeiben, és Marco Rossi válogatottjának is stabil tagja. A Transfermarkt októberi frissítése óta ő a teljes magyar NB I legértékesebb játékosa 5 millió euróval.

Az FTC-sztárja rekordot dönthet

Korábban arról lehetett hallani, hogy a Liverpool 15 millió eurót (6 milliárd forintot) ajánlhatna érte, ha a Fradi rábólintana erre az ajánlatra, az minden korábbinál nagyobb bevételt hozó átigazolást jelentene a klub számára. A jelenlegi csúcs ifj. Lisztes Krisztián nevéhez fűződik: érte 6 millió eurót kapott a Ferencváros a Frankfurttól.