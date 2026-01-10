Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlai lett a dulakodás vesztese

A címvédő Liverpool gól nélküli döntetlent játszott az Arsenallal az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában, ám a 0-0-s végeredmény ellenére a mérkőzés mégsem a futball miatt marad emlékezetes. A hajrában elszabadultak az indulatok: a Vörösök jobbhátvédje, Conor Bradley sérülten maradt a földön, majd az Arsenal balszélsője, Gabriel Martinelli az oldalvonalon túlra lökte őt. A dulakosásban Szoboszlai Dominik is érintett volt, ráadásul hosszabb távon ő járhat a legrosszabbul az incidenssel.

Szoboszlai Dominik (jobbszélen) megvédte csapattársát az Arsenal-Liverpool rangadón Fotó: Julian Finney

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet

Egyelőre hivatalos diagnózis még nem látott napvilágot, ám az, hogy Conor Bradley mankóval hagyta el az Emirates Stadiont, aligha jelent jót. Mindez szinte borítékolja, hogy Arne Slot ismét jobbhátvédként számol majd Szoboszlai Dominikra. Ez pedig korántsem lenne meglepetés, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya az idény során már több alkalommal is bizonyította: védőként is megbízható megoldást jelent.

Conor Bradley is in a bad way as he leaves the Emirates on crutches 🚑 pic.twitter.com/w3l9SIGx3Q — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 8, 2026

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a rangadó után sérült játékosáról is megszólalt. Elmondása szerint egyáltalán nem ad okot optimizmusra, hogy a futballistát hordágyon kellett levinni a pályáról, sőt a szakmai stáb a lehető legrosszabbtól tart.

Úgy gondolom, ha valamelyik játékosunk a földön fekszik, majd hordágyon viszik el, az emberek százból száz esetben tudják, hogy valami baj van vele. A lehető legrosszabbtól tartok Conor Bradley kapcsán

A Liverpool legközelebb január 12-én, hétfő este 20.45-kor lép pályára, akkor az FA-kupában a harmadosztályú Barnsley-t fogadja az Anfield Roadon.