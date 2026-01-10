Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlai lett a dulakodás vesztese
A legrosszabbtól tartanak Liverpoolban, Conor Bradley sérülése komolyabbnak tűnik a vártnál. Arne Slot kénytelen lesz ismét Szoboszlai Dominik segítségét kérni, és olyan posztra tenni őt, ami kevésbé a sajátja.
A címvédő Liverpool gól nélküli döntetlent játszott az Arsenallal az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában, ám a 0-0-s végeredmény ellenére a mérkőzés mégsem a futball miatt marad emlékezetes. A hajrában elszabadultak az indulatok: a Vörösök jobbhátvédje, Conor Bradley sérülten maradt a földön, majd az Arsenal balszélsője, Gabriel Martinelli az oldalvonalon túlra lökte őt. A dulakosásban Szoboszlai Dominik is érintett volt, ráadásul hosszabb távon ő járhat a legrosszabbul az incidenssel.
Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet
Egyelőre hivatalos diagnózis még nem látott napvilágot, ám az, hogy Conor Bradley mankóval hagyta el az Emirates Stadiont, aligha jelent jót. Mindez szinte borítékolja, hogy Arne Slot ismét jobbhátvédként számol majd Szoboszlai Dominikra. Ez pedig korántsem lenne meglepetés, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya az idény során már több alkalommal is bizonyította: védőként is megbízható megoldást jelent.
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a rangadó után sérült játékosáról is megszólalt. Elmondása szerint egyáltalán nem ad okot optimizmusra, hogy a futballistát hordágyon kellett levinni a pályáról, sőt a szakmai stáb a lehető legrosszabbtól tart.
Úgy gondolom, ha valamelyik játékosunk a földön fekszik, majd hordágyon viszik el, az emberek százból száz esetben tudják, hogy valami baj van vele. A lehető legrosszabbtól tartok Conor Bradley kapcsán
A Liverpool legközelebb január 12-én, hétfő este 20.45-kor lép pályára, akkor az FA-kupában a harmadosztályú Barnsley-t fogadja az Anfield Roadon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre