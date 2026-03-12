„Városölő” aszteroida száguld felénk – a NASA részletezte esélyeinket
A NASA frissítést adott ki a 2024 YR4 jelű föld közeli aszteroidáról.
A NASA legújabb fejleménye alapján végre fellélegezhetünk? Az űrkutatási ügynökség frissítést adott ki a 2024 YR4 jelű föld közeli aszteroidáról, amiben az szerepel, hogy jelenleg 4,3 százalék esély van arra, hogy az aszteroida hat év múlva a Holdba ütközzön.
A NASA megnyugtat mindenkit afelől, hogy nem várható becsapódás
A tudósok azonban a NASA James Webb űrteleszkópjának új megfigyelései alapján jó hírekkel szolgáltak. A NASA Földközeli Objektumok Kutatóközpontjának szakértői pontosították az aszteroida pályájának számításait, és most megerősítették, hogy 2032. december 22-én nem fog a Holdba csapódni, ami rendkívül jó hír! Ehelyett várhatóan 21 200 km-rel fog elhaladni a Hold felszíne felett.
Az új adatok nem változtatták meg az aszteroida pályáját, csupán pontosították a méréseket, így a tudósok most sokkal pontosabban tudják előre jelezni a helyzetét. A Johns Hopkins Applied Physics Laboratory vezette kutatócsoport a Webb űrteleszkópot használta, mert az aszteroidát tavaly óta rendkívül nehéz volt megfigyelni. A 2024 YR4 aszteroidát először 2024 végén fedezte fel Chilében az ATLAS. A korai követési adatok alapján volt egy kis esély arra, hogy a Földnek ütközhet, ami felkeltette a tudósok figyelmét.
Ma már tudjuk, hogy sem a Földdel, sem a Holddal nem fog ütközni – írja a LadBible.
Az ütközés esélyét úgy számolják ki, hogy az aszteroida pályáját és a Föld helyzetét vetítik előre arra az időpontra, amikor az aszteroida megérkezik. Ezek a számítások egyre pontosabbak lesznek, ahogy több adat áll rendelkezésre
– magyarázta a Durham Egyetem csillagászati professzora, Martin Ward professzor.
Egy aszteroida általában havonta egyszer halad el a Föld közelében, a Hold pályáján belül, ami kozmikus léptékben nagyon közelinek számít.
Legutóbb 2025. február 4-én történt ilyen, amikor egy 26 méteres aszteroida haladt el mellettünk
– tette hozzá a Sussexi Egyetem fizika és csillagászat oktatója, Darren Baskill.
