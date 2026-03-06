Mintha hét hónapig visszatartottam volna a lélegzetemet – megszólalt a rákkal kezelt kisfiú anyukája

Hónapokig tartó rákkezelés után végre hazatérhetett az 5 éves amerikai kisfiú. Levi alig tudta visszatartani az örömét, amikor felismerte otthonuk környékét – írja a PEOPLE.

Még csak 5 éves, de már több hónapnyi kezelés van a rákos kisfiú mögött (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Még csak 5 éves, de már több hónapnyi kezelés van a rákos kisfiú mögött

Ashlie Hillius 5 éves fiánál, Levinél tavaly júliusban diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát. A kisfiút hónapokon át kezelték a St. Jude kórházban, a kezeléseket a család folyamatosan dokumentálta TikTok-oldalán. Most, hét hónappal a kezelések után megható hazatérésről posztolhattak a szülők. Levinél akkor diagnosztizálták az akut mieloid leukémia egy agresszív formáját, miután folyamatosan szokatlan, megmagyarázhatatlan fáradtságot érzett.

A gyermekorvoshoz mentünk, majd néhány órával később felhívtak, hogy azonnal menjünk a sürgősségire

– mesélte az édesanya. Pizsamával és alvóplüssel keltek útra. Azt hitték, másnap hazamehetnek a kórházból. Tévedtek. Levi diagnózisa azonban kevés kezelési lehetőséget hagyott a családnak. Néhány napon belül mentőhelikopterrel szállították át a kis beteget a St. Jude Gyermekkutató Kórházba. Ezután hetekig tartó kemoterápiás kezelések következtek.

A csontvelő-átültetés két hónapos bent fekvést igényelt, ami alatt nem mehetett ki a szabadba és nem érezhette a friss levegőt

— mondta az édesanya, majd hozzátette, hogy fia elkülönítve volt a kórteremben és nem találkozhatott a testvéreivel sem; ideje nagy részét az anyukájával és az apukájával töltötte.

Nagyon óvatosan beszéltünk neki arról, mikor mehetünk haza, mert annyira kiszámíthatatlan volt

— mondta az anya, hozzátéve, hogy nem akartak olyan ígéretet tenni fiuknak, amit később nem tudnak betartani.

Amikor végre biztosak lettünk abban, hogy elég erős a hazatéréshez, elmondtuk és azonnal elöntötte az öröm.

Egy TikTok-videóban a család meg is osztotta a megfizethetetlen, boldog pillanatokat. Levi izgatottsága szinte átsugárzik a képernyőn.