Mintha hét hónapig visszatartottam volna a lélegzetemet – megszólalt a rákkal kezelt kisfiú anyukája
Azt hitték, másnap hazamehetnek a kórházból... Ez történt a rákkal kezelt kisfiúval.
Hónapokig tartó rákkezelés után végre hazatérhetett az 5 éves amerikai kisfiú. Levi alig tudta visszatartani az örömét, amikor felismerte otthonuk környékét – írja a PEOPLE.
Még csak 5 éves, de már több hónapnyi kezelés van a rákos kisfiú mögött
Ashlie Hillius 5 éves fiánál, Levinél tavaly júliusban diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát. A kisfiút hónapokon át kezelték a St. Jude kórházban, a kezeléseket a család folyamatosan dokumentálta TikTok-oldalán. Most, hét hónappal a kezelések után megható hazatérésről posztolhattak a szülők. Levinél akkor diagnosztizálták az akut mieloid leukémia egy agresszív formáját, miután folyamatosan szokatlan, megmagyarázhatatlan fáradtságot érzett.
A gyermekorvoshoz mentünk, majd néhány órával később felhívtak, hogy azonnal menjünk a sürgősségire
– mesélte az édesanya. Pizsamával és alvóplüssel keltek útra. Azt hitték, másnap hazamehetnek a kórházból. Tévedtek. Levi diagnózisa azonban kevés kezelési lehetőséget hagyott a családnak. Néhány napon belül mentőhelikopterrel szállították át a kis beteget a St. Jude Gyermekkutató Kórházba. Ezután hetekig tartó kemoterápiás kezelések következtek.
A csontvelő-átültetés két hónapos bent fekvést igényelt, ami alatt nem mehetett ki a szabadba és nem érezhette a friss levegőt
— mondta az édesanya, majd hozzátette, hogy fia elkülönítve volt a kórteremben és nem találkozhatott a testvéreivel sem; ideje nagy részét az anyukájával és az apukájával töltötte.
Nagyon óvatosan beszéltünk neki arról, mikor mehetünk haza, mert annyira kiszámíthatatlan volt
— mondta az anya, hozzátéve, hogy nem akartak olyan ígéretet tenni fiuknak, amit később nem tudnak betartani.
Amikor végre biztosak lettünk abban, hogy elég erős a hazatéréshez, elmondtuk és azonnal elöntötte az öröm.
Egy TikTok-videóban a család meg is osztotta a megfizethetetlen, boldog pillanatokat. Levi izgatottsága szinte átsugárzik a képernyőn.
Amikor visszahajtottunk a környékre és megérkeztünk a házunkhoz, olyan érzés volt, mintha hét hónapig visszatartottam volna a lélegzetemet és most újra levegőt vehetnék (...) Azon az estén, amikor mentőhelikopter vitte be, épp egy bőröndöt pakoltam az első családi Disneyland-utazásunkhoz. Ehelyett végül a szobája padlóján ültem, teljesen összetörve
Bár Levi jelenleg remisszióban van, édesanyja szerint az út még korántsem ért véget.
Most Levi otthon van remisszióban, de a csontvelő-átültetés után még nagyon szoros megfigyelésre van szüksége
– mesélte az édesanya. Majd hozzátette:
Kéthetente Idahóból Memphisbe utazunk kontrollvizsgálatokra és hamarosan donor sejtes kezelést is kap, hogy fenntartsák a remissziót. Bár az út még nem ért teljesen véget, az, hogy a kezelések között együtt lehetünk otthon, mindent jelent a családunknak
