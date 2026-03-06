Ebből mi lesz? Tóth Alex és Dzsudzsák Balázs vitázik egy fontos kérdésben

A magyar sportolókat is lázban tartja a Forma-1 idei rajtja. A világbajnokság első futamát vasárnap Ausztráliában rendezik, az M4 Sport Boxutca magazinja a nyitány előtt megkérdezte a hazai sportélet kiválóságait, ők vajon kinek a sikerét várják? A fociválogatott alapembere, Tóth Alex sem bújt ki a válasz alól, a Bournemouth játékosa meglepetést vár az F1 idei évétől.

Tóth Alex is izgatott az F1 rajta előtt (Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA)

Tóth Alex csapata, a Bournemouth korábban kiesett az angol FA-kupából, így a gárda nem játszik a hétvégén meccset. Így akár Tóth több időt tölthet a képernyő előtt, s nézheti a Forma 1 Ausztrál Nagydíját. Az biztos, hogy a sportág 41 éves legendájának szorít.

Nagyon remélem, hogy idén tényleg a Ferrari éve lesz és Lewis Hamilton begyűjti a nyolcadikat

– üzente Tóth, aki tehát azt várja, hogy a jelenleg hétszeres világbajnok brit pilóta megelőzze a címek számában Michael Schumachert, s már egyedüli rekorder legyen a világbajnoki címek tekintetében. Szintén Hamilton végső sikerét várja Kapás Boglárka visszavonult úszó, Imre Bence kézilabdázó és Székely Zója tornász.

F1-es tippek: sokak kedvence a Ferrari

Viszont ennél is többen tippelnek Hamilton ferraris csapattársára, Charles Leclerc-re. A megkérdezettek közül Dzsudzsák Balázs labdarúgó „vitába szállt” Tóth Alexszel, mert ő Leclrec-re fogad, ahogy Fábián Bettina úszó, Molnár Attila atléta, Siklósi Gergő és Muhari Eszter vívó, valamint Bárány Donát labdarúgó, aki szintén a monacói versenyző sikerére tippelt.