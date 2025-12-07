Örömkönnyek és bánat a McLarennél, megvan a Forma-1 világbajnoka

A Red Bullal versenyző Max Verstappen nyerte a szezonzáró versenyt a Forma-1-ben. A holland pilóta győzött Abu-Dzabiban, a Forma-1 világbajnoka mégis Lando Norris lett, aki harmadik helyen végzett a futamon, s az összesítésben két ponttal előzte meg a címvédő Versstappent.

Lando Norris, a Forma-1 világbajnoka Fotó: Clive Mason

Norris örömkönnyekkel zárta a hétvégét, első világbajnoki címét szerezte. Nála sokkal-sokkal szomorúbb volt csapattársa, Oscar Piastri, aki a futamon második lett, nem lecsúszott a világbajnoki címről. A három esélyes közül jól láthatóan őt viselte meg legjobban a végeredmény.