Örömkönnyek és bánat a McLarennél, megvan a Forma-1 világbajnoka

Nem mindenki örülhetett a McLren istállójánál. Max Verstappen hiába nyert Abu-Dzabiban, nem ő lett a Forma-1 világbajnoka.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 16:15
Lando Norris Max Verstappen Forma-1

A Red Bullal versenyző Max Verstappen nyerte a szezonzáró versenyt a Forma-1-ben. A holland pilóta győzött Abu-Dzabiban, a Forma-1 világbajnoka mégis Lando Norris lett, aki harmadik helyen végzett a futamon, s az összesítésben két ponttal előzte meg a címvédő Versstappent.

F1 Grand Prix of Abu Dhabi - Previews
Lando Norris, a Forma-1 világbajnoka Fotó: Clive Mason

Norris örömkönnyekkel zárta a hétvégét, első világbajnoki címét szerezte. Nála sokkal-sokkal szomorúbb volt csapattársa, Oscar Piastri, aki a futamon második lett, nem lecsúszott a világbajnoki címről. A három esélyes közül jól láthatóan őt viselte meg legjobban a végeredmény.

 

