Gulácsi Péter a pálmafák alatt kapott fantasztikus hírt

A magyar hálóőr a karácsonyt családjával a trópusokon tölti. Gulácsi Péter eközben nem akármilyen elismerést kapott a német bajnokságban mutatott teljesítménye miatt.

Létrehozva: 2025.12.28. 19:00
Gulácsi Péter RB Leipzig magyar válogatott

Az egykori magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter pálmafák árnyékában tölti a karácsonyt feleségével, Gulácsi-Vígh Diánával, valamint két kisfiukkal, Dominikkal és Vincével. Az RB Leipzig hálóőre éppen jól megérdemelt pihenését élvezi klubcsapatától távol, amely a Bundesliga félidejénél a negyedik helyen áll, és hatalmas harcban van az ezüstéremért. Ez nagyban köszönhető a 35 éves hálóőrnek, aki kimagasló teljesítményt nyújtott az őszi szezonban.

Gulácsi Péter 35 évesen is a német élvonal egyik legjobb kapusa
Gulácsi Péter 35 évesen is a német élvonal egyik legjobb kapusa / Fotó: Adam Pretty

Gulácsi Péter mindenki felett

Az ESPN egyenesen a Lipcse magyar kapusát választotta posztján a német élvonal őszi szakaszának legjobbjának.

Bár idén eddig nincs senki, aki a világklasszis kategóriába sorolható lenne, Gulácsi 35 évesen továbbra is lenyűgöző teljesítményt nyújt, hiszen a kapujára leadott lövésekből többet hárít, mint amire a statisztikák szerint számítani lehetne. A magyar válogatott hálóőr, akinek nyáron lejár a szerződése, újabb szezont szeretne – és ezt meg is érdemli

– fogalmaz a portál a magyar futballistával kapcsolatban.

Gulácsi csapattársa, Christoph Baumgartner, a középpályán került be az álomcsapatba, amelyben olyan világsztárok kaptak helyet, mint Harry Kane vagy Luis Díaz, aki a nyáron a Liverpoolból a Bayern Münchenhez igazolt.

Gulácsi esküvője kis híján elmaradt:

Minden meccsnap ünnepnek számít

A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

