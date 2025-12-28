Gulácsi Péter a pálmafák alatt kapott fantasztikus hírt

Az egykori magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter pálmafák árnyékában tölti a karácsonyt feleségével, Gulácsi-Vígh Diánával, valamint két kisfiukkal, Dominikkal és Vincével. Az RB Leipzig hálóőre éppen jól megérdemelt pihenését élvezi klubcsapatától távol, amely a Bundesliga félidejénél a negyedik helyen áll, és hatalmas harcban van az ezüstéremért. Ez nagyban köszönhető a 35 éves hálóőrnek, aki kimagasló teljesítményt nyújtott az őszi szezonban.

Gulácsi Péter 35 évesen is a német élvonal egyik legjobb kapusa / Fotó: Adam Pretty

Gulácsi Péter mindenki felett

Az ESPN egyenesen a Lipcse magyar kapusát választotta posztján a német élvonal őszi szakaszának legjobbjának.

Bár idén eddig nincs senki, aki a világklasszis kategóriába sorolható lenne, Gulácsi 35 évesen továbbra is lenyűgöző teljesítményt nyújt, hiszen a kapujára leadott lövésekből többet hárít, mint amire a statisztikák szerint számítani lehetne. A magyar válogatott hálóőr, akinek nyáron lejár a szerződése, újabb szezont szeretne – és ezt meg is érdemli

– fogalmaz a portál a magyar futballistával kapcsolatban.

Gulácsi csapattársa, Christoph Baumgartner, a középpályán került be az álomcsapatba, amelyben olyan világsztárok kaptak helyet, mint Harry Kane vagy Luis Díaz, aki a nyáron a Liverpoolból a Bayern Münchenhez igazolt.

Gulácsi esküvője kis híján elmaradt:

@metropol.napilap Majdnem elmaradt Gulácsi Péter esküvője A kapus kapitányi engedéllyel helikopterrel érkezett a nagy napra #metropol #gulacsipeter #gulacsi #kapus #eskuvo #szerelem ♬ eredeti hang – Metropol - Metropol